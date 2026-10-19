Tredicenne accoltellato nel parcheggio del centro commerciale Campania: è grave, due arresti per tentato omicidio

Un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato ripetutamente al torace nel parcheggio del centro commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta. L’aggressione, avvenuta nella serata di sabato 17 ottobre, sarebbe stata preceduta da una lite per futili motivi con un altro minorenne. Il giovane è stato operato d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Per l’accaduto sono stati arrestati due uomini di 34 e 20 anni, entrambi residenti a Caivano, nel Napoletano, gravemente indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise, tutto sarebbe cominciato con una discussione tra il tredicenne e un altro ragazzo, anch’egli minorenne. Il diverbio, nato per ragioni apparentemente banali, sarebbe poi degenerato con l’intervento dei due uomini, che avrebbero aggredito il giovane colpendolo più volte con un’arma da taglio. Una delle coltellate lo avrebbe raggiunto al torace, sul lato sinistro. Restano da chiarire le circostanze che hanno trasformato la discussione iniziale in un’aggressione tanto violenta.

L’intervento d’urgenza

Soccorso dopo l’aggressione, il tredicenne è stato trasportato inizialmente all’ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il ragazzo è tuttora ricoverato in prognosi riservata ed è grave.

Gli arresti per tentato omicidio aggravato

Le indagini avviate nell’immediatezza dei fatti hanno consentito ai carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due uomini di 34 e 20 anni, entrambi residenti a Caivano e già noti alle forze dell’ordine. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei loro confronti viene contestato il tentato omicidio aggravato in concorso.

Le indagini per chiarire la dinamica

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, chiarire le ragioni della lite e definire il ruolo di ciascuno dei soggetti coinvolti. Sono state informate le autorità giudiziarie competenti, tra cui la Procura ordinaria e quella per i minorenni. Le indagini dovranno fare piena luce sull’aggressione avvenuta nel parcheggio del centro commerciale Campania e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti.