Ubriaco e col coltello su un volo dall'Islanda

Un passeggero con un coltello in mano e in evidente stato di ebbrezza ha movimentato un volo easyJet diretto da Reykjavik a Milano. L’uomo non sembrava avere un atteggiamento aggressivo, ma il fatto che impugnasse un’arma bianca ha spinto il personale di bordo a segnalare un incidente di livello 1, quindi basso, al controllo aereo dell’aeroporto milanese. Il volo è comunque atterrato in un clima di tensione ma senza conseguenze per i passeggeri.

Tutto è iniziato quando il volo EJU3970 operato da un Airbus A321 giovedì 5 novembre, partito dall’aeroporto di Reykjavik-Keflavik, si avvicinava all’atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Il clima tranquillo del volo è stato a un certo punto disturbato da un passeggero decisamente sopra le righe, che ha iniziato a molestare blandamente gli altri passeggeri. L’uomo era visibilmente ubriaco, gridava e soprattutto era in possesso di un comune coltello da tavola, non si sa come passato attraverso i controlli di sicurezza nell’aeroporto islandese. L’uomo in realtà non sembrava minaccioso per la sicurezza degli altri passeggeri, ma la sua presenza ha ovviamente creato qualche tensione a bordo. Secondo quanto riferito dal sito AirLive, durante la fase di avvicinamento finale a Milano l’equipaggio ha contattato la torre di controllo per segnalare la situazione anomala. L’aereo è poi atterrato normalmente al Terminal 2 dello scalo del Varesotto, alle 17,45, senza nessuna conseguenze per il traffico aereo, ma le forze dell’ordine hanno atteso al gate il passeggero ubriaco per gli accertamenti del caso. «Il volo EJU3970 da Reykjavík a Milano Malpensa del 5 novembre - si legge in una nota di Easyjet rilasciata a AirLive - è stato accolto dalla polizia all’arrivo a causa di un passeggero che ha tenuto un comportamento molesto a bordo. Il nostro personale di cabina è addestrato a valutare ogni situazione e ad agire in modo rapido e appropriato per garantire la sicurezza del volo. Prendiamo molto sul serio tali episodi e non tolleriamo comportamenti molesti a bordo. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rappresentano da sempre la massima priorità per easyJet».