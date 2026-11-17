Tragedia familiare nel Salernitano. Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 82, malata da tempo e allettata, e poi ha cercato di suicidarsi. È stata la badante degli anziani, entrata in casa con la copia delle chiavi, a scoprire quanto accaduto e ad allertare i soccorsi. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri a Serre. Secondo una prima ricostruzione l’88enne ha colpito al collo e al torace la donna, che si trovava a letto, ferendola a morte. Poi con la stessa arma si è ferito all’addome, senza però riuscire a togliersi la vita. Al momento è ricoverato all’ospedale di Eboli, in attesa che le sue condizioni di salute migliorino e che gli accertamenti definiscano le sue responsabilità. Le indagini sono a cura dei carabinieri della compagnia di Eboli. La tragedia ha scosso la comunità di Serre. Il sindaco Antonio Opramolla, ha espresso cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, stringendosi con partecipazione al dolore dei familiari: «Una vicenda drammatica, che ci lascia sgomenti e profondamente addolorati».

Un altro dramma tra le mura domestiche è avvenuto a San Giorni a Liri, in provincia di Frosinone, dove ieri mattina una donna di 78 anni è stata trovata morta tra le lenzuola della sua stanza da letto, come se avesse avuto un malore improvviso. In serata, però, la Procura di Cassino ha disposto il fermo del marito, il pensionato di 80 anni Gerardino Di Raimo, il pensionato di 80 anni che aveva chiamato il 118, segnalando che la donna aveva avuto un malore. Gli inquirenti invece ipotizzano che si sia trattato di un omicidio. Ad insospettirli sono stati alcuni segni sul corpo, compatibili con delle percosse che potrebbero essere state inferte con le mani e con un bastone. Segni sui quali è stato chiamato un medico legale a compiere gli approfondimenti necessari e che effettuerà l’autopsia.