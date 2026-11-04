Cacciato da due Comuni ma resta in Italia e prende a pugni un agente: egiziano pluripregiudicato espulso

Un pugno in pieno volto a un poliziotto intervenuto in aiuto del capotreno. È terminata così, lo scorso 29 ottobre, la sequenza di reati commessi da un cittadino egiziano di 27 anni pregiudicato ora in attesa di essere espulso dal territorio italiano. Lo straniero si trova ora in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), dove resterà fino al giorno della partenza verso il suo Paese d’origine.

Si tratta di un soggetto molto problematico, con alle spalle numerosi precedenti. Le forze dell’ordine lo stavano tenendo d’occhio da diverso tempo. Soltanto nel mese di ottobre, il nordafricano si è reso protagonista di diversi disordini, tanto da portare il questore a emanare ben due fogli di via nei suoi confronti. Provvedimenti che lo straniero ha completamente ignorato.

Soltanto nel mese di ottobre ha commesso furti e tentativi di rapine, è stato accusato di danneggiamento e di resistenza a pubblico ufficiale. Non pago, ha anche seminato il caos all’interno di due ospedali, quello di Lodi e quello di Codogno (da qui i due fogli di via). Malgrado l’intervento del questore e poi dell’Ufficio immigrazione, che si è adoperato per respingere il rinnovo di permesso di soggiorno, lo straniero ha continuato con i suoi comportamenti violenti.

L’ultimo episodio che lo riguarda è avvenuto il 29 ottobre, a bordo di un treno. L’egiziano era salito senza biglietto ed è stato fermato dal capotreno. In auto dell’operatore è accorso un agente di polizia. Sebbene fuori servizio, il poliziotto si è attivato per gestire la situazione e riportare la calma nel convoglio, dove si stava scatenando il panico. Il nordafricano lo ha colpito al volto con un pugno, prima di essere fermato e arrestato dalla Polfer di Lodi con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.