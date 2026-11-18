L’installazione di una telecamera di bordo sul parabrezza è una pratica sempre più diffusa tra gli automobilisti italiani, spinti dalla necessità di tutelarsi in caso di incidenti stradali o truffe assicurative. Con l’avanzamento dell’iter parlamentare dello schema di decreto legislativo del nuovo Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 ottobre, il quadro normativo si prepara a una svolta significativa. La novità principale non riguarda il permesso di montare le dashcam, il cui utilizzo è già oggi pienamente legale, bensì il peso giuridico dei filmati nelle controversie civili e assicurative.

Il quadro attuale

Ad oggi, il Codice della Strada non contiene alcun articolo dedicato espressamente a questi dispositivi: la loro regolamentazione nasce dall’incrocio tra norme generali sulla sicurezza stradale, codice civile e normativa sulla privacy.

Installazione e sicurezza (Artt. 141 e 169 CdS). La legge non richiede autorizzazioni né omologazioni per le telecamere private, tuttavia il dispositivo deve essere fissato in modo stabile e non deve mai ridurre il campo visivo del conducente né ostacolarne i movimenti. Un posizionamento errato, per esempio al centro del parabrezza, comporta una sanzione amministrativa da 41 a 169 euro.

Valore probatorio limitato (Art. 2712 Codice Civile). Attualmente, le registrazioni video rientrano nella categoria delle “riproduzioni meccaniche” e vengono trattate nei tribunali come prove atipiche. Questo significa che il filmato ha efficacia probatoria solo se la controparte non ne contesta la conformità ai fatti. In caso di incidente, se l’altro conducente o la sua assicurazione disconoscono in modo circostanziato la conformità del video ai fatti, possono ridurne l’efficacia di piena prova, costringendo il giudice a disporre verifiche tecniche o cercare altri riscontri.

Tutela della privacy (GDPR). Riprendere ciò che accade sulla pubblica via per finalità esclusivamente personali e difensive è lecito e rientra nell’esenzione domestica prevista dall’art. 2 del Regolamento UE 2016/679. Resta però vietata la diffusione pubblica: prima di condividere un filmato sui social o inviarlo a terzi non autorizzati, è obbligatorio oscurare volti e targhe per non incorrere in sanzioni.

Deroga all’Art. 2712, la svolta

Il testo del nuovo Codice della Strada introduce per la prima volta una disposizione mirata a colmare questa lacuna probatoria. Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 74 della bozza stabilisce che le riprese video e fotografiche realizzate dalle parti sul luogo e nell’immediatezza del sinistro possono essere sempre utilizzate da chiunque vi abbia interesse come fonte di prova nei giudizi civili e nelle procedure di risarcimento danni, ma esclusivamente “in caso di incidenti stradali con soli danni alle cose”.

Il passaggio chiave della riforma risiede pertanto nell’espressa deroga all’articolo 2712 del Codice Civile. Se il testo verrà confermato in via definitiva al termine dell’iter parlamentare, con entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2028, potrebbero cambiare in questo modo gli equilibri nelle aule di giustizia e negli uffici di liquidazione sinistri: