Fedez denunciato da quattro ragazzi: “Ci ha aggrediti dopo la richiesta di un selfie”

Una serata in discoteca per festeggiare un amico si sarebbe conclusa con quattro giovani al pronto soccorso e una denuncia nei confronti di Fedez e delle sue guardie del corpo. È quanto sostengono quattro ragazzi padovani, tra i 19 e i 21 anni, che raccontano di essere stati aggrediti all’esterno del The Club di Milano dopo aver tentato di avvicinare il rapper per una foto. I fatti risalirebbero alla notte di venerdì 16 ottobre. Il gruppo si trovava nel locale di corso Garibaldi per salutare un amico in partenza per l’Australia per motivi di studio. Intorno alle cinque del mattino, i ragazzi sarebbero usciti con l’intenzione di incontrare il rapper Artie 5ive, presente anche lui in discoteca. Si sarebbero invece imbattuti in Fedez, circondato da quattro guardie del corpo. Due fratelli, di 19 e 21 anni, si sarebbero avvicinati al cantante per chiedergli un selfie, mentre un amico riprendeva la scena con il cellulare. Secondo la loro ricostruzione, il rapper avrebbe reagito invitandoli ad allontanarsi: “Dai che altrimenti va a finire male” queste le parole che, secondo il loro racconto, avrebbe pronunciato il rapper. I giovani avrebbero quindi deciso di fare un passo indietro, convinti che la tensione fosse rientrata.

La presunta aggressione

Stando a quanto riportato nella querela, però, la vicenda sarebbe proseguita. Fedez avrebbe ordinato alle proprie guardie del corpo di inseguire i ragazzi e avrebbe poi raggiunto il diciannovenne, minacciandolo: “Se rimani qui le prendi”. Il giovane sostiene di aver ricevuto un pugno al volto dal rapper. Successivamente, una delle guardie del corpo lo avrebbe colpito ripetutamente con calci, fino a fargli perdere i sensi. Il fratello e gli altri amici avrebbero cercato di fermare gli aggressori, senza riuscirci. Uno dei bodyguard, secondo il racconto dei denuncianti, avrebbe risposto: “Lo so avete ragione ma non posso farci nulla”. Si tratta della versione fornita dai quattro ragazzi, che dovrà essere verificata nelle sedi competenti.

La querela

Tra le 5.06 e le 5.16 i giovani avrebbero chiamato due volte il 113. In corso Garibaldi sono intervenute alcune pattuglie della polizia e un’ambulanza. Il diciannovenne è stato trasportato al Policlinico di Milano, da cui è stato dimesso con una prognosi di quattro giorni. Anche il fratello maggiore si è recato al pronto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di tre giorni. Gli altri due amici sono stati visitati il giorno successivo all’ospedale di Padova, con una prognosi di un giorno ciascuno. Tre giorni dopo l’accaduto, assistiti dagli avvocati Alberto Berardi, Giuseppe Lombardino e Paolo Tabasso, del foro di Padova, i quattro hanno presentato una denuncia-querela di dodici pagine alla Procura della Repubblica di Milano contro Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e le sue quattro guardie del corpo, ipotizzando il reato di lesioni personali. Alla denuncia sarebbero stati allegati anche alcuni filmati che, secondo i ragazzi, documenterebbero l’episodio.

Fedez, polemica con Marracash e Ghali sulle manifestazioni a Milano

Parallelamente, il rapper è intervenuto nel dibattito sulle violenze verificatesi durante le recenti manifestazioni a Milano, prendendo le distanze dai colleghi che hanno commentato gli episodi di vandalismo. In un post sui social ha scritto: “Dentro le vetrine distrutte ci sono anche gli artisti che vi sostengono”, criticando la contraddizione tra i messaggi di ribellione rivolti ai giovani e l’esibizione di uno stile di vita lussuoso. Le sue parole hanno alimentato il confronto con Marracash e Ghali, intervenuti a loro volta per chiarire le rispettive posizioni sul rapporto tra protesta, disuguaglianze sociali e violenza.