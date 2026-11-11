Figlio morto per ritardo cure, chiesti 14 anni per i genitori

Devono essere condannati a 14 anni di carcere ciascuno Luigi Gianello e Martina Binotto, la coppia di genitori imputati di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del figlio Francesco, deceduto a 14 anni per un osteosarcoma non curato in tempo nel gennaio 2024. La pesante accusa è quella motivata dal fatto che i due si affidarono al cosiddetto “metodo Hamer” e non alla medicina ufficiale per curare il figlio; se lo avessero fatto si sarebbe invece potuto salvare, come ha confermato la perizia disposta dalla Corte d’Assise di Vicenza. La richiesta è stata formulata oggi dal pm Paolo Fietta al termine della requisitoria. Il processo si è basato sugli atti d’indagine e dei documenti della Procura dei Minori di Venezia, che aveva aperto un procedimento per la sospensione della potestà genitoriale dopo che il caso era stato segnalato, più un supplemento d’indagine della Procura vicentina. Non era bastata una dichiarazione pubblica di pentimento perché la Corte accettasse la richiesta di rito abbreviato per i due imputati. A confermare l’ipotesi dell’accusa erano stati anche i periti Antonello Cirnelli e Franca Fagioli, incaricati dalla Corte per accertare se Francesco potesse essere salvato se curato correttamente e in tempo. Nella consulenza, depositata a settembre, gli esperti incaricati dal collegio, che hanno esaminato tutta la documentazione clinica del giovane, hanno ribadito che il 14enne sarebbe potuto essere salvato rispettando i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica. Non solo poteva restare in vita, è stato l’esito, ma i seguaci del metodo Hamer avrebbero utilizzato anche farmaci neurotossici, confutando le conclusioni della difesa che sosteneva la mancanza di nesso di causa tra le scelte dei genitori e il decesso del figlio. La diagnosi di osteosarcoma al femore di Francesco era stata fatta nel 2022 all’istituto Rizzoli di Bologna. Un medico padovano seguace di Hamer avrebbe dissuaso i genitori dall’effettuare una biopsia, suggerendo invece un trattamento con argilla e antinfiammatori e poi una sorta di “rinforzo fisico” in un centro in Toscana. Ma la situazione precipitò, e dopo una tardiva chemioterapia per Francesco Gianello arrivò la morte, nel 2024. La sentenza è attesa la prossima settimana.