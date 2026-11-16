Camparino, 111 anni di storia del bere milanese

Un simbolo dentro il simbolo. Che è lì da sempre, o meglio dal 1915 all’ingresso verso il Duomo della Galleria Vittorio Emanuele II, il centro del centro di Milano. Il Camparino è uno di quei luoghi che magicamente mette d’accordo e affianca il milanese Doc e il turista meno accorto. Al suo bancone, realizzato da Eugenio Quarti, l’«orafo degli ebanisti», si può bere un caffè o sorseggiare un Campari Selz, che nasce dal gesto coreografico della pistola selz azionata dalla mano di un cameriere in giacca bianca. La prossima volta che entrate ricordatevi di indugiare sul mosaico alle pareti, capolavoro del liberty milanese di Angiolo D’Andrea, sui lampadari in ferro battuto di Alessandro Mazzucotelli e l’orologio in legno intarsiato di Enrico Boselli.

Per il 111° anniversario Marsilio Arte ha pubblicato Camparino 111, un libro denso di foto virate al rosso, ricette, oltre 70, e aneddoti. Dove si scopre, ad esempio, che Davide Campari, figlio del fondatore Gaspare, fu il primo milanese a nascere, il 14 novembre 1867, nella Galleria inaugurata due mesi prima. Grande innovatore e pioniere della comunicazione pubblicitaria, fu tra i primi a impiegare gli artisti dell’epoca per raccontare il suo prodotto. Nella sala al piano inferiore è esposto l’originale de L’Aperitivo, manifesto realizzato da Marcello Nizzoli nel 1926 e simbolo di un rito del bere che proprio allora stava nascendo e che resterà nel Dna cittadino. E c’è anche una raccolta di testi storici sulla miscelazione, tra cui una copia di How to Mix Drinks di quel Jerry Thomas che, tra le altre cose, inventò lo shaker inaugurando l’era del bar moderno. Al piano superiore nella Sala Spiritello, pensata anche per la ristorazione, Piero Lissoni nel 2019 ha interpretato in chiave moderna gli stessi materiali dello storico e sempre democratico «Bar di Passo» al piano terra, dove in 60 metri quadri vengono servite fino a 1300 persone al giorno.

Sorseggiate lì il nuovo drink, quel Milano 75, uno champagne cocktail con cordiale allo zafferano, che promette di diventare il nuovo classico di questo locale che, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ma non si potrebbe, perché 111 anni di storia milanese si trovano solo qui.