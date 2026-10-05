Amici di Maria De Filippi, la nuova stagione: quando comincia, i professori e Amadeus

Le porte della scuola di Amici si riaprono. Domenica 11 ottobre il talent condotto da Maria De Filippi torna in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14 e il ritorno in studio porta con sé molte novità. Nell’anno del venticinquesimo anniversario del programma, infatti, Maria e la produzione hanno scelto di rinnovare il format introducendo tre nuove discipline, un tecnico super partes e nuovi professori.

Le nuove discipline

Le categorie ballo e canto rimangono il cuore pulsante della scuola, ma a questi tradizionali banchi si affiancheranno quelli riservati agli allievi di tre discipline sportive: il pattinaggio artistico a rotelle, il judo e la boxe. L’esperimento era già stato fatto in passato – con l’introduzione della categoria recitazione – ma questa volta Maria De Filippi ha deciso di puntare su una vera e propria rivoluzione. Già, perché l’ingresso dello sport nella scuola comporterà l’arrivo di nuovi professionisti specializzati (i cui nomi non sono ancora stati svelati) perseguire gli allievi durante gli allenamenti e a valutarne i progressi.

Il ruolo di Amadeus

Dopo l’esperienza come giudice al Serale dello scorso anno Amadeus entra ufficialmente nel cast di Amici con un ruolo inedito, quello di commissario tecnico. Il conduttore sarà una figura super partes - in equilibrio tra il ruolo di professore e giudice - che avrà il compito di valutare in modo oggettivo il reale potenziale discografico e radiofonico degli allievi della categoria canto vista l’esperienza decennale maturata in campo musicale. “È un’esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò, con rispetto”. Rispettando i ragazzi e pensando sempre che al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli", ha detto Amadeus di recente sulle pagine di Chi, parlando del suo ruolo ad Amici.

I professori di Amici 2026

Novità e sorprese riguardano anche e soprattutto la cattedra dei professori. I nomi confermati sono quelli di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Non ci sarà invece Anna Pettinelli (impegnata a “Tale e Quale” con Carlo Conti) mentre la presenza di Emanuel Lo è ancora incerta. Le indiscrezioni più insistenti parlano di Angelo Madonia e Giordana Angi a sostituire i due professori uscenti, ma la conferma arriverà solo nei prossimi giorni o direttamente domenica 11 ottobre nel corso della prima puntata.