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Cultura e Spettacoli

Ascolti record per “Tú sí que vales”: 3.555.000 spettatori totali e il 24.32% di share

Ottimo risultato anche tra i 24-35enni con 35.23 % di share

Redazione web
tu si que vales
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Ascolti record per “Tú sí que vales” che, per la sesta volta consecutiva, si conferma il programma più visto del sabato sera con 3.555.000 spettatori totali e il 24.32% di share individui (che sale al 26.02% sul target commerciale 15-64 anni). Nell’esatto periodo di sovrapposizione con il programma concorrente, dalle ore 21.24 alle ore 24.15, lo show di Canale 5 ottiene 3.555.000 spettatori e il 24.42% di share individui (a fronte di un ascolto di 3.516.000 spettatori e del 24.15% di share).

Picco di oltre 4.300.000 spettatori totali e del 27.82% di share individui. Ottimo risultato anche sul pubblico più giovane, dove il programma conferma la leadership e raggiunge il 35.23% di share tra i 25-34enni.

Prodotto da Fascino P.g.t., “Tú sí que vales” è un grande show che unisce intrattenimento, emozione, talento, spettacolarità, divertimento e che, puntata dopo puntata, riesce a conquistare il pubblico di tutte le età.

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