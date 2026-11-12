Il calcio è una religione. West parlava con Dio, Endrick dice no al Milan per colpa del Diavolo

E se fosse la religione a determinare il futuro calcistico di Endrick? Il brasiliano a Madrid trova poco spazio e ora scalpita per poter mettere in mostra tutto il suo talento. Roma e Milan gli fanno la corte da mesi, ma in questo momento quella della Capitale sembra la meta preferita dal calciatore. Il motivo è alquanto particolare ed è legato al soprannome dei rossoneri: il diavolo. La stella del Real è un atleta di cristo e questo rimando demoniaco non gli piace («quello che accadrà a gennaio è nelle mani di Dio», dice). A tal proposito solo il patron potrebbe fargli cambiare idea e non con lo stipendio, ma con il suo cognome Cardinale , che a Endrick piacerà sicuramente di più. E se ancora avesse dei dubbi, potrebbe alzare la cornetta e chiamare quel connazionale che con il Diavolo ha fatto la storia, Kaka. Per il 22 la fede in Dio era più grande di tutto, ogni gol era dedicato con quel doppio indice puntato verso il cielo, ma ciò non l’ha fatto vacillare davanti alle tentazioni di Braida e Galliani.

Questo non è però l’unico incrocio tra culto e calcio di cui si chiacchiera nelle ultime ore. Lo sa bene Nmetcha del Dortmund, che ha esultato mettendosi in ginocchio e portando le mani sulla testa come a deporre una corona. Un gesto che fa parte di un ideale promosso da Ballers In God, una comunità integralista cristiana fondata dall’ex calciatore John Bostock, che condanna l’omosessualità e l’aborto. Il centrocampista ha provato a mettere una toppa sui social («non volevo offendere nessuno») ma è stato criticato anche dai suoi stessi tifosi. Due situazioni particolari non nuove nel mondo del pallone, chiedere a Taribo West (ora un pastore) per conferme. «Ho parlato con Dio e ha detto che domenica devo giocare titolare», disse un giorno il nerazzurro all’allenatore del tempo Lippi. Che tra lo stupore generale rispose: «Pensa te a me Dio non ha detto niente invece». Sipario.