Gli alpini della “Julia” in campo con sloveni, ungheresi e albanesi

Il suono è secco, poderoso, arriva violento nonostante le cuffie; la bocca deve restare aperta per attutire l’impatto sonoro mentre la terra trema sotto i piedi pur a 30 metri di distanza. È una blindo Centauro del Reggimento Piemonte Cavalleria, in forza alla Brigata alpina Julia, che ha ingaggiato dal crinale di una collina il nemico posizionatosi dall’altra parte della piccola valle, sfruttando edifici in muratura.

È uno degli atti tattici iniziali dell’esercitazione Clever Ferret 2026 che dopo due settimane di attività nei poligoni attorno Postumia, in Slovenia, volge alla conclusione. Negli ultimi anni gli scenari internazionali si sono drammaticamente deteriorati rispetto ai decenni precedenti egli eserciti di tutto il mondo adeguano dottrine, strategie e tattiche. Nessuna esercitazione di “peace keeping”, cioè di mantenimento della pace, nessuno scenario di “risposta a una crisi umanitaria”, nessun intervento per calamità naturali: qui si fa sul serio, la tipologia della manovra multinazionale è il “warfight”, cioè la guerra. Pura e semplice, inquietante ma purtroppo, se non verosimile, futuribile.

Esercitazione della Brigata Alpina Julia (OR4 MIRINO SIMONE ITA ARMY)

Contro chi? Non sta ai militari decidere. A loro spetta il compito per prepararsi, al meglio: umanamente e tecnologicamente. Per tentare di stare sempre un passo avanti ai potenziali avversari. È quello che hanno fatto in stretta sinergia nella prima metà di questo novembre circa 800 militari di Italia, Slovenia, Ungheria e Albania quale osservatrice. Si sono uniti nella MLF, nell’acronimo in inglese: la Forza multinazionale terrestre a guida Brigata alpina Julia con Comando a Udine, un’unità con un’ossatura permanente alla quale di volta in volta, a seconda delle esigenze, vengono aggregati i reparti, gli assetti, gli specialisti più adatti. Così Clever Ferret 2026, come le analoghe versioni condotte dal lontano 1999, condotta in scenari realistici, ha consolidato l’integrazione tra le unità e ha permesso di sperimentare nuove soluzioni tecnologiche e dottrinali. «La cooperazione multinazionale è un pilastro irrinunciabile per la sicurezza e la stabilità dell’area balcanica, dove condividere procedure, esperienze e capacità significa costruire fiducia e rafforzare la nostra interoperabilità, intercambiabilità e interconnessione per una risposta comune», ha dichiarato il Comandante della “Julia”, generale di brigata Francesco Suma. I reparti hanno operato a fuoco e in bianco, a partiti contrapposti, impiegando sistemi di simulazione e in un contesto multi-dominio e montano, svolgendo attività di pianificazione, manovra tattica, comando e controllo e supporto reciproco. Tale sinergia ha consentito di integrare il fuoco indiretto di mortai e obici con la manovra di unità di fanteria, genio e artiglieria, insieme alle blindo pesanti sul terreno, evidenziando il ruolo crescente dei sistemi a pilotaggio remoto nei moderni scenari operativi, come insegna il conflitto in corso a Est.

Soldato sloveno durante le esercitazioni congiunte con la Brigata Alpina Julia

Alla giornata conclusiva hanno assistito anche il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate slovene, maggior generale Boštian Močnik, il comandante delle Truppe Alpine, generale di divisione Alberto Vezzoli e il vice comandante delle forze terrestri albanesi, generale di brigata Vehbije Kuti. Hanno seguito le fasi finali dell’attività e incontrato i militari impegnati, esprimendo apprezzamento per la professionalità, lo spirito di squadra e l’impegno dimostrati.

“Clever Ferret 2026” si inserisce nel più ampio percorso di cooperazione, quasi trentennale, tra Italia, Slovenia e Ungheria, costituito nel 1998 con comando multinazionale permanente a Udine presso il comando della Brigata alpina “Julia”, a sostegno della stabilità regionale e della sicurezza euro-atlantica. L’esercitazione ha offerto un’opportunità concreta per accrescere l’interoperabilità fra i Paesi partecipanti, rinsaldare l’affiatamento tra i reparti e mantenere elevata la prontezza delle unità, consolidando un’intesa radicata nella comune cultura della montagna.