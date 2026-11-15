Il nuovo bombardiere invisibile degli Usa sgancia la sua prima bomba: cosa può fare il B-21 Raider

Gli Stati Uniti compiono un nuovo passo nello sviluppo del B-21 Raider, il bombardiere strategico stealth di nuova generazione destinato a modificare l’architettura della componente aerea della deterrenza nucleare americana. Il velivolo ha effettuato per la prima volta il rilascio di un armamento convenzionale durante una campagna di prove condotta presso la base aerea di Edwards, in California. Il test rappresenta il passaggio dalle verifiche delle prestazioni di volo alla validazione delle capacità d’impiego dei sistemi d’arma, in vista dell’avvio della fase di schieramento prevista dal programma per il 2027.

Cosa sappiamo

La prova è stata condotta nell’ambito delle attività della B-21 Combined Test Force, la struttura congiunta dell’US Air Force e di Northrop Grumman responsabile della sperimentazione del nuovo bombardiere. Secondo quanto comunicato dall’aeronautica statunitense, il rilascio ha consentito di verificare i modelli digitali del velivolo e il livello di maturità della sua architettura informatica aperta (Open Systems Architecture), progettata per agevolare l’integrazione di nuovi armamenti e aggiornamenti tecnologici.

L’attività sperimentale è stata preceduta da migliaia di ore di simulazione nell’ambiente Digital Twin, una replica virtuale del sistema aeronautico utilizzata per analizzare il comportamento dell’arma, prevederne la traiettoria e verificarne le condizioni di separazione dal velivolo. Tale metodologia consente di anticipare parte delle verifiche ingegneristiche, riducendo la necessità di ripetere prove fisiche e accelerando i cicli di integrazione. L’aeronautica statunitense non ha specificato la tipologia dell’armamento impiegato, mantenendo per il momento riservati i dettagli tecnici relativi alla munizione e alle procedure di rilascio adottate durante la prova.

Dottrina d’impiego e deterrenza nucleare

Il Raider è stato concepito come bombardiere strategico a bassa osservabilità, con capacità di penetrazione in spazi aerei protetti da sistemi integrati di difesa antiaerea. La piattaforma è destinata all’impiego di munizionamento convenzionale e nucleare e dovrà progressivamente sostituire i bombardieri B-1B Lancer e B-2 Spirit, affiancando i B-52 nella futura componente di bombardamento strategico americana.

Tra i sistemi destinati a caratterizzarne l’arsenale figura l’AGM-181A Long Range Stand-Off (LRSO), missile da crociera nucleare attualmente in sviluppo, progettato per consentire il lancio a distanza di sicurezza dalle difese avversarie. L’integrazione di armamenti differenti, resa possibile dall’architettura modulare dei sistemi di missione, permetterà di configurare il carico bellico in funzione della natura degli obiettivi e delle condizioni operative.

L’US Air Force prevede l’acquisizione di almeno 100 esemplari, destinati a costituire la componente principale della futura flotta di bombardieri strategici. Il programma contempla inoltre capacità di interoperabilità con altri sistemi militari, comprese piattaforme di intelligence, sorveglianza, ricognizione, guerra elettronica e comunicazioni, nell’ambito delle operazioni congiunte multidominio.

Schieramento a Ellsworth e obiettivi del programma

La campagna di sperimentazione procede parallelamente alla preparazione della capacità industriale e delle infrastrutture necessarie all’ingresso in servizio. L’US Air Force dispone di due velivoli di preproduzione assegnati alle attività di volo presso Edwards, mentre il programma prevede un ampliamento della capacità produttiva annuale del 25 per cento, attraverso un accordo con Northrop Grumman.

La prima base destinata ad accogliere i Raider operativi sarà Ellsworth Air Force Base, nel South Dakota, dove sono in corso gli interventi infrastrutturali e logistici necessari alla futura gestione della flotta e all’addestramento degli equipaggi. Il calendario ufficiale indica il 2027 come anno previsto per l’arrivo dei primi velivoli presso l’installazione.

Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà dal completamento delle verifiche tecniche, dall’integrazione degli armamenti e dalla progressiva validazione dei sistemi di missione. Il primo rilascio convenzionale costituisce pertanto una tappa della qualificazione del sistema d’arma, ma non equivale ancora alla certificazione della piena capacità operativa. Con il B-21, Washington punta a consolidare una componente di attacco strategico a lungo raggio, capace di combinare penetrazione stealth, flessibilità del carico bellico e integrazione nelle reti di comando e controllo della difesa statunitense.