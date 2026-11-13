Israele svela Super Ice, missile da crociera con potenza quadruplicata

La società israeliana Rafael Advanced Defense Systems ha presentato l’11 novembre Super Ice, un nuovo missile da crociera a lungo raggio sviluppato per ampliare le capacità di attacco di precisione contro obiettivi strategici. Il sistema introduce una testata da 1.000 libbre (circa 454 chilogrammi), una massa quattro volte superiore rispetto a quella associata ai precedenti missili della famiglia Ice Breaker. La nuova configurazione è progettata per operare da piattaforme aeree, navali e terrestri, estendendo le possibilità d’impiego nei diversi domini operativi.

Cosa sappiamo

L’elemento distintivo di Super Ice è rappresentato dalla testata da 1.000 libbre, compatibile con la classe della bomba aeronautica statunitense MK83. Si tratta di un incremento significativo rispetto alle configurazioni da 250 libbre (circa 113 chilogrammi) associate ai sistemi Ice Breaker e Sea Breaker. L’aumento della massa della testata amplia il potenziale d’impiego contro infrastrutture militari, installazioni protette e obiettivi strategici ad alto valore.

Il gruppo costruttore non ha divulgato l’autonomia massima del missile. Per Ice Breaker e Sea Breaker è indicata una portata fino a 300 chilometri, mentre per Super Ice viene dichiarata una capacità d’impiego su distanze superiori, senza una quantificazione ufficiale. Non è pertanto possibile, al momento, stabilire con precisione il raggio operativo del nuovo sistema.

Navigazione autonoma e guida elettro-ottica

Sul piano tecnologico, il missile integra un sistema di navigazione autonoma, capacità di volo a bassa quota con adattamento al profilo orografico e operatività in condizioni meteorologiche avverse. La guida terminale si avvale di un apparato elettro-ottico basato sul riconoscimento e sulla correlazione delle immagini (image matching), progettato per consentire l’identificazione dell’obiettivo e l’ingaggio ad alta precisione.

Il profilo di volo a bassa quota è destinato a ridurre l’esposizione ai sensori di sorveglianza avversari, sfruttando le caratteristiche del terreno per ostacolare l’individuazione tempestiva del vettore. L’autonomia dei sistemi di navigazione e la capacità di operare in differenti condizioni ambientali sono inoltre finalizzate a garantire continuità della missione anche in scenari caratterizzati da interferenze e limitazioni operative. La casa produttrice non ha tuttavia pubblicato parametri quantitativi relativi alla resistenza alla guerra elettronica o alle prestazioni effettive dei sistemi di guida.

Integrazione multidominio e implicazioni strategiche

Un ulteriore elemento caratterizzante riguarda la compatibilità con differenti architetture di lancio. Super Ice è stato progettato per l’impiego da velivoli da combattimento, unità navali e piattaforme terrestri, mantenendo una compatibilità dichiarata con i sistemi di lancio, le infrastrutture di pianificazione delle missioni e le catene logistiche della famiglia Ice Breaker. Questa impostazione consente ai potenziali utilizzatori di valutare l’integrazione del nuovo vettore senza dover necessariamente sviluppare un’infrastruttura operativa completamente autonoma.

Dal punto di vista geopolitico e militare, la presentazione amplia le opzioni industriali israeliane nel segmento delle armi convenzionali a lungo raggio. La combinazione tra una testata di maggiore massa, navigazione autonoma e possibilità di lancio multidominio risponde a esigenze operative legate alla neutralizzazione di obiettivi strategici senza richiedere l’avvicinamento delle piattaforme di lancio alle aree maggiormente protette. La disponibilità di un sistema integrabile su differenti vettori potrebbe inoltre interessare i programmi di ammodernamento delle forze armate straniere e le politiche di esportazione della difesa israeliana. Restano al momento non divulgati il raggio d’azione effettivo, il costo unitario, le tempistiche di produzione e gli eventuali contratti di acquisizione specificamente riferiti a Super Ice.