“Tutto ciò che non si muove è un bersaglio”: così i nuovi missili balistici riscrivono i manuali militari

L’operazione Epic Fury in Iran e lo stallo del conflitto in Medio Oriente continuano a riservare lezioni non solo sul piano militare ma anche su quello politico, come mostrato di recente dai risultati delle elezioni di midterm negli Usa condizionate fortemente dalle ricadute economiche sugli elettori americani della guerra contro Teheran. Ma se Donald Trump ordina al suo vice J.D. Vance di concentrarsi sulla lotta alla corruzione negli States invece che sul dossier iraniano, i generali del Pentagono non possono permettersi di distogliere l’attenzione da quanto osservato sul campo. Nonostante i colpi inflitti da Washington ai danni del regime degli ayatollah, Teheran è infatti riuscita a mettere a segno colpi distruttivi contro le basi militari statunitensi nella regione, sino a pochi mesi fa considerate inviolabili.

In particolare, l’attenzione di strateghi ed esperti è concentrata sui missili balistici dell’Iran e dei loro alleati nello Yemen, gli Houthi, in grado di colpire i loro nemici in tutto il Medio Oriente. Uno sviluppo determinato dai progressi tecnologici che hanno reso più economiche e precise tali armi, un tempo appannaggio delle superpotenze nucleari. E ciò, sottolinea il Wall Street Journal in un’analisi, implica che le dottrine militari di tutto il mondo dovranno subire quanto prima profondi cambiamenti. Peraltro la rivoluzione nel campo dei vettori, le cui conseguenze sono di portata globale avendo dimostrato la vulnerabilità della presenza Usa in Europa e Asia, si aggiunge allo stravolgimento determinato dall’ingresso dei droni nei conflitti.

“Tutto ciò che è fisso ora è un bersaglio”, dichiara al quotidiano finanziario Martin Sampson, dell’International Institute for Strategic Studies. Grazie ai progressi nel campo dei missili balistici, argomenta Sampson, “anche gli attori non statali sono in grado di operare a distanze considerevoli, ridefinendo il concetto stesso di spazio di battaglia profondo” e le difese contro questi missili non sono ancora al passo questa trasformazione.

Una recente analisi condotta dall’Associated Press sugli attacchi lanciati dall’Iran sino ad agosto ha messo in luce come Teheran e le sue milizie alleate abbiano danneggiato o distrutto strutture in 26 basi militari e altri siti contenenti equipaggiamento Usa. I raid con droni e missili della Repubblica Islamica si sarebbero concentrati inizialmente sugli hangar degli aerei e sui sistemi che rilevano gli attacchi in arrivo, aprendo così la strada ad ulteriori blitz sui magazzini, alloggi militari e altre strutture. I danni causati dal regime hanno costretto gli americani a modificare la loro presenza nella regione spostando molte delle loro risorse - velivoli, sistemi di difesa aerea, sistemi di comunicazione e altre attrezzature cruciali per le operazioni delle basi - fuori dal Golfo Persico.

Va dunque in crisi la strategia Usa che dalla Seconda Guerra Mondiale poggia sulla fitta rete di basi in tutto il mondo volta a proteggere gli alleati e tenere alla larga i nemici. Oggi, insegna la disastrosa operazione Epic Fury, le installazioni statunitensi sono vulnerabili agli attacchi non solo di potenze come la Cina, la Russia o la Corea del Nord ma anche di forze militari di terzo e quarto livello (definizione del Wall Street Journal) come l’Iran e gli Houthi. Una considerazione che tiene conto della pressione a cui sono sottoposti partner dell’America come l’Arabia Saudita, sotto lo scacco dei raid missilistici degli Houthi, e l’Ucraina, alla mercè degli attacchi russi, e della preoccupante riduzione degli intercettori per i sistemi Patriot e THAAD, i principali sistemi di difesa contro i missili balistici.

“Il potere militare si è democratizzato”, dichiara Jennifer Kavanagh, del centro studi Defense Priorities, sostenendo che la guerra in Iran, oltre a dimostrare la fragilità dell’esercito americano in termini di arsenali, ha reso evidente che “il modo in cui gli Stati Uniti combattono non funziona nell’era attuale”. Tra gli esperti che invitano a concentrarsi sulla deterrenza più che su finanziamenti massicci nella produzione di intercettori di missili balistici, c’è chi afferma, come nel caso del tenente generale in pensione ed ex comandante dell’esercito Usa in Europa Ben Hodges, che non si possono difendere gli Stati Uniti dal Texas o dalla Carolina del Nord e che le basi in Europa e in Medio Oriente restano importanti. Hodges ammette comunque che “sarà necessario fare un’analisi costi-benefici”. Intanto proprio nel Vecchio Continente si attendono i risultati della revisione condotta dal Pentagono sulla presenza americana in territorio europeo.