Lo scoppio del Deutschegate ha riacceso i riflettori sulla figura controversa (eufemismo) di Jeffrey Epstein, l’imprenditore morto nel 2019 nel carcere newyorkese dove si trovava dopo l’incriminazione per traffico sessuale di minorenni e associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Almeno 3mila sono le operazioni sospette a lui riconducibili segnalate da DB alle autorità americane per un ammontare di 581,9 milioni di dollari: si tratta di assegni e bonifici risalenti al periodo fra ottobre 2013 e maggio 2019.

La cifra emerge da un documento dell’unità antiriciclaggio americana della banca. Epstein era diventato cliente della banca nel 2013. Era stato contattato da un banchiere passato da JPMorgan (con la quale l’imprenditore aveva da poco chiuso i rapporti) a DB, che sperava di ricavare dal rapporto dai 2 ai 4 milioni di dollari l’anno. Epstein, le sue società e i suoi collaboratori arrivarono ad aprire più di quaranta conti. Secondo una verifica indipendente del 2020, emersa dai documenti svelati ieri, i dirigenti americani della gestione patrimoniale conoscevano i suoi precedenti per reati sessuali ma diedero il via libera per email. Nel 2015, in una mail interna, la banca indicava Ghislaine Maxwell tra i beneficiari di un suo trust e proprio questo fu il motivo addotto per archiviare l’allerta antiriciclaggio: la banca la considerava una beneficiaria, senza un rapporto diretto di clientela. Nel 2017 una serie di bonifici sospetti a favore di modelle dell’Europa orientale sollevò nuovi sospetti ma anche in quel caso le allerte furono chiuse. Le segnalazioni comprendevano versamenti a donne, sospetti sull’uso di donazioni benefiche e trasferimenti in entrata da Leon Black, cofondatore di Apollo Global Management, e dal finanziere Glenn Dubin. Deutsche Bank comunicò a Epstein nel dicembre 2018 che intendeva chiudere i suoi conti, ma gli ultimi due furono chiusi soltanto tre giorni dopo l’arresto di Epstein nel luglio 2019.

E proprio ieri Michael Freeman, scienziato forense esperto di omicidi, che ha avuto accesso al fascicolo relativo alla morte del finanziere, ha esposto la sua tesi a Middle Temple, associazione di legali di Londra, osservando come le ferite riportate da Epstein possono essere spiegate come conseguenza di uno strangolamento a scopo di omicidio. Le lesioni sul corpo del finanziere, inoltre, sarebbero la prova di una colluttazione. «La tipologia, la distribuzione e la molteplicità delle lesioni non trovano riscontro» in un suicidio, ha messo in evidenza.