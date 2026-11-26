Il rapporto tra Donald Trump e Jensen Huang sembra più forte che mai. Mentre le nubi scure continuano a pesare su Nvidia, il tycoon è pronto a concedere la grazia al ceo se ce ne sarà bisogno e anzi, gli Stati Uniti potrebbero addirittura acquistare una quota del colosso dei chip. Dietro alle parole del presidente c’è la certezza che Huang non abbia nulla da nascondere, non ci sono prove che abbia violato la legge. A tal proposito ieri JD Vance ha sottolineato che «Ci è stato detto che Jensen Huang non era sotto indagine, non c’è nulla che indichi una violazione della legge». Insomma, non sembra esistere nessun filo visibile che colleghi la love story tra lui e Alice Huang Le alla Cina. Il fatto che Kang Wei, il marito di Alice, sia un asset degli 007 cinesi e i collegamenti tra i chip americani arrivati in Cina e la stessa amante, non sembrano preoccupare in alcun modo Trump.

Il ritorno di Jensen Huang come ceo di Nvidia, avvenuto lunedì, ha lasciato i dipendenti molto soddisfatti, è infatti stato accolto tra abbracci e applausi. Martedì ha poi deciso di fare un intervento davanti a tutta la società, un mea culpa pubblico in cui si è scusato e ha rivelato di star seguendo una terapia quotidiana per affrontare il comportamento che lo aveva portato alla sua breve, brevissima, rimozione dalla carica. Ha anche insistito sul fatto che la sua reintegrazione non fosse dovuta al fatto di essere un genio al di sopra della legge, ma anzi che il cda terrà sotto stretta attenzione i suoi comportamenti.

Per mettere Nvidia in buona luce, quando non bastano i video degli applausi che Jensen ha ricevuto al suo ritorno, la società di chip accetta di versare 290 milioni di dollari per risolvere una causa avviata nel 2019 da alcuni azionisti che accusavano il colosso di aver ingannato gli investitori sull’importanza delle criptovalute nella propria attività. Questo non è bastato però a placare S&P che ieri sera ha messo sotto osservazione il rating AA di Nvidia con implicazioni negative. «Un declassamento potrebbe esserci nei prossimi 90 giorni e potrebbe essere di un gradino, a meno che le indagini o le informazioni diffuse non portino a ritenere che la reputazione di Nvidia e le sue prospettive di business ne abbiano risentito negativamente». In questo turbinio di informazioni, ieri la società ha perso ulteriore terreno a Wall Street, archiviando una perdita del 5% (alle ore 20.30 italiane). In frenata anche le altre società chip, come Amd e CoreWave, entrambe in rosso di circa il 2%, controcorrente rispetto agli altri titoli tech Usa.

Ma mentre Jensen Huang viene innalzato a genio da Trump e protetto senza dubbi, non si può dire la stessa cosa per Huawei. Dopo dodici settimane di processo, ieri è stata definita colpevole di condotta criminale, di rubare segreti industriali e frode bancaria. Insomma, i segreti statunitensi vanno protetti a tutti i costi, ma se a passarli alla Cina potrebbe essere il ceo di Nvidia, allora si può chiudere un occhio, alla fine è stato un errore di percorso, legato solo a un tradimento.