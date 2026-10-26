Del Vecchio, stop alle cause contro i fratelli: “Basta guerre”

Leonardo Maria Del Vecchio annuncia la volontà di chiudere il contenzioso con i fratelli e riporta al centro il rapporto familiare. “Basta con le guerre fratricide”, ha dichiarato a Rtl 102.5, spiegando di aver dato mandato ai propri avvocati di chiudere tutte le cause nei loro confronti. Un annuncio accompagnato dal desiderio di ritrovare serenità, mettendo i legami personali davanti alle ragioni dello scontro.

Il mandato agli avvocati

“Oggi posso anche rivelare in esclusiva che cosa ho appena chiesto ai miei avvocati: chiudere tutte le cause nei confronti dei miei fratelli”, ha detto l’imprenditore, ospite di Non Stop News e intervistato da Enrico Galletti. Le anticipazioni riferiscono dunque una decisione affidata ai legali: nel testo non vengono precisati i procedimenti interessati, le modalità della chiusura o i relativi tempi.

I rimpianti per Luca e Clemente

Nelle dichiarazioni, Del Vecchio si sofferma soprattutto sui rapporti con Luca e Clemente, verso i quali dice di avere “molti rimpianti”. Il desiderio espresso è quello di tornare a una situazione di serenità, nella quale sentirsi riconosciuto per la persona che è. Il richiamo alla famiglia accompagna così l’annuncio sulle cause, con parole che mettono in primo piano la dimensione personale della distanza tra fratelli.

“Non contano le penali o i contratti”

“Ciò che conta non sono le penali o i contratti, ma l’umanità e l’amore che esistono tra fratelli”, ha affermato l’imprenditore. Alla domanda se si tratti di un passo indietro, la risposta è stata esplicita: “L’ho fatto, perché le guerre fratricide non portano a niente”. L’intervista integrale andrà in onda il 27 ottobre su Rtl 102.5.