Fiera Ice Arena, il grande sport su ghiaccio torna in città: esordio del Milano Hockey Club

Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa con la sua carica di energia sportiva spettacolaredebuttando nella “nuova casa” di Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano che ha investito 7 milioni di euro per dare continuità all’eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un nuovo spazio dedicato agli sport del ghiaccio, aperto a tutti, giovani e famiglie, che consente anche al Milano Hockey Club di tornare a giocare davanti al proprio pubblico. Non solo: la Fiera Ice Arena ha ottenuto l’omologazione Fisg-Coni per sette discipline: hockey, pattinaggio di figura, short track, para ice hockey, curling, wheelchair curling e stock sport. Oltre 200 bambini e ragazzi hanno già potuto allenarsi, tra hockey, pattinaggio e altre discipline su ghiaccio, nel nuovo impianto. Domani, sabato 10, andrà in scena l’open day della struttura con una giornata in cui nella Fiera Ice Arena si potranno svolgere lezioni di prova gratuite con gli istruttori federali al mattino e nel pomeriggio, è in programma “Pattini in Fiera”, in cui tutti potranno accedere per alcune ore di pattinaggio libero.

Appuntamento clou questa sera, alle 19.45, quando il Milano Hockey Club esordisce nella Fiera Ice Arena contro l’Hockey Club Innsbruck in una gara valida per l’Ice Hockey League, campionato europeo di hockey su ghiaccio al quale partecipano squadre di Austria, Ungheria, Slovenia e Italia. Esordio casalingo che arriva dopo un avvio di stagione disputato sempre in trasferta. La partita contro l’Innsbruck è il primo di due impegni casalinghi ravvicinati: domenica 11, infatti, alle 17, è in programma l’attesissimo derby italiano contro l’Hockey Club Bolzano.

Per testimoniare il legame tra Fondazione Fiera Milano e il Milano Hockey Club, il logo della Fondazione sarà presente sulle maglie dei giocatori, sulla superficie ghiacciata e sulle balaustre della nuova Arena.

“Detto, fatto, abbiamo mantenuto la promessa di lasciare a Milano una vera eredità sportiva e infrastrutturale dei Giochi Olimpici, trasformando l’entusiasmo e la passione dei milanesi in un’opportunità concreta per il territorio. Con la Fiera Ice Arena abbiamo mantenuto accesa la Fiamma Olimpica, dando vita a una struttura che ha ottenuto anche la nuova omologazione Fisg-Coni per sette discipline sportive, a conferma della sua vocazione multidisciplinare - commenta soddisfatto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, durante l’ultimo sopralluogo all’Ice Arena con Christof Leitner, presidente del Milano Hockey Club -. Questo investimento ha un significato più ampio: rafforza la riconoscibilità di Fiera Milano e il suo legame con il territorio, ampliandone il ruolo oltre la tradizionale attività fieristica. Da oggi, per tante famiglie, dire “andiamo a pattinare in Fiera” diventerà naturale ed è proprio questo il nostro obiettivo. Vogliamo che la Fiera sia sempre più un luogo da vivere nella quotidianità, un punto di riferimento non soltanto per le imprese e gli operatori economici, ma anche per lo sport, il tempo libero e la comunità”.

La Fiera Ice Arena è operativa dalle 7 del mattino all’una di notte: circa 18 ore di attività giornaliera che la candidano come punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio in città. Da una settimana bambini, ragazzi e famiglie hanno iniziato a frequentare l’impianto, a conferma dell’entusiasmo per quest’opera. Questa sera, invece, i 4.000 posti a sedere sono pronti ad accogliere il pubblico per il debutto casalingo del Milano Hockey Club.

La gestione dell’impianto è affidata a Fria, società partecipata al 75% dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e al 25% da Fondazione Fiera Milano. L’impianto - realizzato in una tendostruttura di 5.190 mq per una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 mq - è dotato di 8 spogliatoi e di un’area per il riscaldamento pre-gara, può ospitare competizioni e corsi di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e short track, oltre a tornei di curling ed eventi e spettacoli on ice, con particolare attenzione alle attività per scuole, giovani e associazioni sportive del territorio. Tutte le informazioni sui corsi saranno disponibili sul sito fria.org e all’indirizzo corsi@fria.org.

In linea con un approccio orientato alla sostenibilità, una volta realizzato il futuro Palazzetto del ghiaccio permanente, gran parte delle attrezzature e delle strutture utilizzate per la Fiera Ice Arena sarà riutilizzata all’interno del quartiere fieristico. L’Arena beneficia del sistema energetico di Fiera Milano, che dispone di un impianto fotovoltaico su tetto da 18 MWp e del teleriscaldamento collegato al termovalorizzatore di Figino, che sfrutta i rifiuti di Milano per generare calore.