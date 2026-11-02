La Bocconi apre le iscrizioni per il Legal counsel: focus su AI e nuove competenze

La trasformazione delle imprese passa anche dagli uffici legali. E per chi è chiamato a presidiare contratti, operazioni societarie e gestione dei rischi, conoscere le norme oggi non basta più. In un mercato sempre più complesso, servono anche competenze finanziarie, capacità organizzative e una spiccata familiarità con le nuove tecnologie. È proprio su questa evoluzione che punta la nuova edizione del Corso di perfezionamento per Legal Counsel della Bocconi, il percorso di alta formazione che da oltre vent’anni prepara i professionisti destinati a operare all’interno delle aziende.

Sotto la direzione del professor Luigi A. Bianchi e dell’avvocato Piergiuseppe Biandrino, il corso si distingue per un programma costruito attorno alle esigenze concrete dei legali d’impresa, una figura diventata sempre più strategica e centrale nelle organizzazioni, anche rispetto al tradizionale ricorso agli studi legali esterni. Tra le novità e gli approfondimenti dell’edizione 2026-2027, in partenza a gennaio, spicca lo spazio riservato all’intelligenza artificiale e alla data science applicate al settore giuridico. Non si tratta però soltanto di una panoramica teorica, sono anche previste lezioni sui limiti dei modelli di AI attualmente disponibili, sulle nuove frontiere tecnologiche e casi pratici con dimostrazioni dal vivo.

Il programma, articolato in 70 lezioni – tutti i venerdì - fino a maggio 2027, affronta però anche le competenze più tradizionali, indispensabili per chi deve affiancare il management nelle decisioni aziendali. Dalla governance societaria alle operazioni straordinarie, dalle fusioni e acquisizioni, con un approfondimento sulle clausole negoziali, sulle garanzie e sui meccanismi di determinazione dei prezzi nelle operazioni di M&A. Ampio spazio è dedicato anche alla finanza e alla contabilità: i partecipanti potranno approfondire la struttura finanziaria, la sostenibilità del debito, la lettura dei bilanci e gli strumenti per analizzare gli equilibri economici e patrimoniali.

Un altro capitolo riguarda la gestione operativa della funzione legale: dalla compliance ai controlli interni, dalla comunicazione aziendale alla pianificazione strategica, fino alla prevenzione e alla gestione delle crisi d’impresa. Un insieme di conoscenze che riflette il cambiamento del ruolo del general counsel, chiamato sempre più spesso a partecipare alle scelte strategiche e a dialogare direttamente con i vertici aziendali. Le iscrizioni alla nuova edizione si chiuderanno il 13 novembre.