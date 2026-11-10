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Economia

L’inflazione Usa continua a salire. La Fed prepara un maxi-rialzo

La Banca centrale statunitense si riunisce il 9 dicembre per decidere sui tassi. Le voci di un rialzo di 50 punti base, il più alto dal 2022

Matilde Sperlinga
epaselect epa13244265 Federal Reserve Chairman Kevin Warsh speaks to reporters after the Federal Open Market Committee (FOMC) chose to raise interest rates by a quarter point at the Federal Reserve in Washington, DC, USA, 16 September 2026. The interest rate hike puts Warsh in direct conflict with US President Donald Trump, who has pushed openly for more interest rate cuts. EPA/JIM LO SCALZO
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L’inflazione americana rallenta, ma non abbastanza da rassicurare la Federal Reserve. A ottobre l’indice dei prezzi al consumo e aumentato dello 0,4% su base mensile, dopo il +0,6% di settembre, superando le attese del mercato (+0,3%). Anche la componente core, al netto di alimentari ed energia, ha deluso le previsioni: +0,3%, come nei due mesi precedenti, contro il +0,2% atteso. Il rapporto del Bureau of Labor Statistics conferma così la persistenza delle pressioni sui prezzi, in vista dell’ultima riunione dell’anno.

La Fed si riunirà per l’ultima riunione dell’anno il 9 dicembre e sarà chiamata a decidere sui tassi. Ieri mattina, poche ore prima della pubblicazione del dato dell’inflazione, il governatore Christopher Waller, intervenendo alla Bank of England Watchers Conference a Londra, aveva avvertito che un’inflazione core intorno allo 0,3% o superiore avrebbe giustificato la valutazione di un rialzo di 50 punti base, ovvero il rialzo più elevato dal 2022. Waller ha comunque precisato che, anche con un miglioramento dei prezzi, avrebbe sostenuto un aumento di 25 punti. Il dato di ottobre, con il core fermo allo 0,3%, ha confermato in pieno le sue preoccupazioni. Anche l’energia rischia di alimentare pressioni più durature, basta pensare che i costi aggiuntivi per assicurare le petroliere in transito nello Stretto di Hormuz sono stimati in 20-30 dollari al barile.

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