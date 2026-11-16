PayPal, Klarna e Scalapay, dal 20 novembre cambiano le regole per pagare a rate: più controlli sul reddito

Comprare subito e pagare in tre rate non sarà più soltanto una questione di pochi clic. Dal 20 novembre 2026 cambia il quadro normativo europeo per i servizi di pagamento dilazionato, un mercato nel quale operano piattaforme come PayPal, Klarna e Scalapay, ormai entrate nelle abitudini di acquisto di molti consumatori. La novità riguarda soprattutto il riconoscimento della natura finanziaria di queste operazioni: anche quando non vengono applicati interessi, suddividere una spesa in più scadenze può significare accedere a una forma di credito, con obblighi precisi per chi lo concede e maggiori garanzie per chi lo utilizza.

La stretta europea sui pagamenti a rate

A ridisegnare le regole è la direttiva europea CCD2, recepita in Italia con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025, entrato in vigore il 10 gennaio 2026. Le nuove disposizioni, applicabili secondo il calendario e le condizioni previste dalla normativa nazionale, estendono le tutele del credito ai consumatori anche a numerose formule Buy Now Pay Later, finora escluse in determinati casi. Il principio è che una dilazione concessa attraverso un intermediario finanziario non può essere considerata soltanto una modalità alternativa di pagamento.

Controlli più rigorosi prima di concedere le rate

La conseguenza più rilevante riguarda la valutazione del merito creditizio. Prima di autorizzare un finanziamento, gli operatori dovranno verificare la capacità del cliente di sostenere gli impegni economici assunti, utilizzando informazioni proporzionate all’importo, alla durata e ai rischi dell’operazione. L’obiettivo è ridurre il pericolo di sovraindebitamento, soprattutto quando più acquisti vengono distribuiti contemporaneamente su piattaforme differenti. La rateizzazione potrà quindi essere negata qualora la verifica evidenzi una capacità di rimborso insufficiente.

Costi più trasparenti e nuove tutele per i consumatori

Il cambiamento investe anche le informazioni fornite prima dell’acquisto. Le società interessate dovranno rendere più comprensibili le condizioni contrattuali, indicando il costo complessivo del credito, l’eventuale presenza di interessi o commissioni e il Taeg, secondo le disposizioni applicabili. Tra le garanzie previste rientra inoltre il diritto di recesso entro 14 giorni, mentre la pubblicità sarà sottoposta a vincoli più severi per evitare messaggi che minimizzino i rischi dell’indebitamento. Maggiori protezioni sono previste anche nella gestione delle difficoltà di rimborso.

Un mercato che cambia senza rinunciare alla flessibilità

Le nuove regole non cancellano la possibilità di acquistare a rate, ma impongono un equilibrio diverso tra facilità di accesso al credito e protezione dei bilanci familiari. La questione centrale è la frammentazione delle spese: singole rate di importo contenuto possono apparire sostenibili, mentre la loro somma può incidere significativamente sul reddito disponibile. Per le piattaforme si apre una fase di adeguamento normativo e operativo, destinata a rendere più strutturati i processi di autorizzazione e la gestione dei clienti, senza eliminare uno strumento che ha contribuito a trasformare i pagamenti nel commercio digitale.