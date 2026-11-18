Dopo il mancato rinnovo già deciso con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), anche l’attuale disegno di legge di Bilancio per il 2027 conferma la conclusione dell’esperienza di Opzione Donna, non disponendo alcun ripristino né ulteriori proroghe per il canale di pensionamento anticipato dedicato alle lavoratrici. Introdotta in via sperimentale nel 2004 e oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni, la misura non produrrà ulteriori nuovi accessi, lasciando operativo esclusivamente il principio della cristallizzazione del diritto per coloro che avevano già maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro le scadenze previste dalle precedenti manovre finanziarie.

L’uscita anticipata dal mondo del lavoro per le donne resta comunque possibile grazie a diverse formule già incardinate nell’ordinamento, considerando che ciascuna di esse presenta dei requisiti anagrafici e contributivi molto diversi tra loro: ecco quali strade restano ancora aperte.

Come accedere ancora a Opzione Donna

Nonostante il mancato rinnovo, la misura non è completamente inutilizzabile. In virtù del principio di cristallizzazione del diritto, chi ha perfezionato i requisiti previsti entro la scadenza del 31 dicembre 2024 può ancora presentare domanda di pensionamento in qualsiasi momento successivo. Per rientrare in questa finestra occorre aver maturato almeno 35 anni di versamenti e 61 anni di età anagrafica (soglia che scende di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due per le caregiver e le invalide civili almeno al 74%). Permane l’applicazione della cosiddetta finestra mobile di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva del primo assegno, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le autonome.

Restano inoltre confermati i rigidi criteri soggettivi dell’ultima formulazione, che limitava la platea esclusivamente a tre profili:

Lavoratrici che assistono da almeno sei mesi un coniuge o un parente convivente con disabilità grave (caregiver);

Donne con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni mediche, pari o superiore al 74%;

Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la crisi aziendale presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il nodo principale resta tuttavia quello economico: l’accesso comporta l’applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo, una scelta che determina una decurtazione sull’assegno mensile stimata mediamente tra il 20% e il 30% rispetto al sistema misto.

L’alternativa della pensione anticipata ordinaria

Senza misure ulteriori, il canale principale per lasciare il lavoro prima dei limiti ordinari rimane la pensione anticipata “Fornero”, che prescinde dall’età anagrafica ma richiede un’elevata anzianità contributiva.

In base agli adeguamenti legati all’aspettativa di vita certificati dall’INPS (Circolare n. 28/2026), dal 1° gennaio 2027 scatta un incremento di un mese sui requisiti. Le lavoratrici potranno così accedere al trattamento con 41 anni e 11 mesi di contributi, mantenendo il tradizionale vantaggio di un anno rispetto alla platea maschile (ferma a 42 anni e 11 mesi).

Il vero punto di forza di questo canale risiede nella tutela dell’importo: chi possiede anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 conserva infatti il calcolo misto, evitando tagli sull’assegno. L’ostacolo è però di natura strutturale: carriere lavorative molto spesso frammentate da contratti part-time o periodi di cura familiare (maternità/congedi) rendono la soglia di accesso contributiva estremamente complessa da raggiungere per le potenziali beneficiarie della misura.

Come accedere all’Ape Sociale

L’articolo 51 del disegno di legge di Bilancio assicura invece continuità all’Ape Sociale, prorogandola per tutto il 2027. Questo strumento funge da scivolo finanziario a carico dello Stato per accompagnare i lavoratori in difficoltà fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Per accedere all’indennità occorre nel 2027 aver compiuto 63 anni e 6 mesi ed essere in possesso di almeno 30 anni di contributi, che salgono a 36 anni per gli addetti alle mansioni gravose (32 anni per alcune categorie specifiche come gli edili). La platea ammissibile comprende:

Disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa che abbiano terminato la NASpI;

Caregiver familiari da almeno sei mesi;

Invalidi civili con percentuale almeno al 74%;

Lavoratori impegnati in attività gravose.

Sul fronte femminile è previsto un importante correttivo: le madri beneficiano di un taglio dei contributi pari a un anno per ciascun figlio, con un tetto di due anni. Di contro, l’indennità può raggiungere al più 1.500 euro lordi mensili ma solo per 12 mensilità e non è soggetta a rivalutazione.

Lavoratrici e contributivo puro

Per le lavoratrici il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (le cosiddette “contributive pure”), la normativa offre specifiche agevolazioni legate alla genitorialità.

La prima opportunità è la pensione anticipata contributiva, accessibile nel 2027 a 64 anni e un mese di età con 20 anni e un mese di contribuzione effettiva, a condizione che l’importo maturato non sia inferiore a una determinata soglia (pari a tre volte l’assegno sociale). Per le lavoratrici con figli tale asticella si abbassa: basta raggiungere un importo pari a 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio, e 2,6 volte con due o più figli.

In alternativa, al momento del pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo, le madri possono scegliere tra due vantaggi:

Anticipare l’uscita di 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi complessivi;

Restare al lavoro fino all’età ordinaria ottenendo l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più generoso (quello corrispondente all’età anagrafica aumentata di uno o due anni a seconda del numero dei figli), incrementando così il valore della rendita.

L’incognita del nuovo fondo da 850 milioni

Resta infine aperta la partita sul nuovo meccanismo di flessibilità previsto dall’articolo 52 della Manovra. Il governo ha istituito presso il ministero del Lavoro un “Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro” da 850 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Sebbene la norma non fissi ancora i criteri operativi, rinviati a un successivo provvedimento legislativo, le ipotesi al centro del dibattito puntano a un’uscita a 64 anni con 36 anni di contributi, subordinata però all’accettazione del ricalcolo contributivo per chi ha versamenti ante-1996. Resta da capire quale sarà l’effettivo impatto di questa misura sulla platea femminile.