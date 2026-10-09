SuperEnalotto premia Anagni con oltre 113mila euro e il Jackpot vale 37,9 milioni

Il Jackpot di SuperEnalotto arriva a 37,9 milioni di euro che sono in palio per il concorso di questa sera venerdì 9 ottobre e la caccia al “6” continua mentre una persona ha centrato 2 punti 5 e 5 punti 4 da 113.652,36 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata ad Anagni (Frosinone) presso il punto di vendita Sisal Da.Vin. Srl situato in via Casilina km 62 metri 700, Snc.

Un’altra giocata vincente da 55.803,28 euro grazie a un punto 5 è stata centrata a Castellina Marittima (Pisa) presso il punto di vendita Sisal Hotel Bar Le Badie situato in Via Emilia, 47.

La fortuna ha interessato anche la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “La Gloria” con cui è stato realizzato 1 punto 5+1 da 518.184,55 euro. Il sistema, del costo di 90 euro, è stato suddiviso in 18 quote da 5 euro ciascuna e ogni cedola ha vinto 28.788,55 euro. Delle 18 cedole, una risulta acquistata online tramite conto di gioco, mentre le rimanenti quote sono state vendute presso la rete delle ricevitorie Sisal.

Combinazione: 29 – 52 – 57 – 60 – 65 – 72 – J 62 – SS 50. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 8 ottobre ha assegnato 302.430 vincite.

Sito ufficiale https://www.superenalotto.it/