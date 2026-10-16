Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 14:05
In evidenzaAggiornato alle ore 14:05
Editoria e Media

Articolo 21: il diritto di sapere. Stampa, libri, radio e tv uniti nel garantire informazione e cultura ai cittadini il 21 ottobre a Roma

Mancano pochi giorni al convegno “Articolo 21: il diritto di sapere. Stampa, libri, radio e tv uniti nel garantire informazione e cultura ai cittadini”, promosso da Confindustria Radio Televisioni, AIE – Associazione Italiana Editori e FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali

Luca Romano
Fieg: "Bene la Corte Ue sulla legittimità dell'equa remunerazione agli editori"
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

L’evento si terrà mercoledì 21 ottobre 2026, dalle 10.00 alle 14.00, presso l’Auditorium Loyola, in Piazza della Pilotta 4 – Roma. Per la prima volta, l’intera industria editoriale – radio, televisione, stampa ed editoria libraria – si unisce per riaffermare il valore dell’informazione e della cultura come beni essenziali per la democrazia e la crescita del Paese. L’incontro vuole ribadire il ruolo dell’industria editoriale come presidio dell’Articolo 21 della Costituzione e del diritto dei cittadini a essere informati.

I lavori della giornata si avvieranno alle ore 10.30, introdotti e coordinati da Francesco Giorgino, Direttore Rai Ufficio Studi e Direttore del Master in Comunicazione Luiss. Successivamente prenderà la parola per i saluti istituzionali il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella. Si entrerà quindi nel vivo delle istanze con le relazioni dei Presidenti delle tre Associazioni promotrici: Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio Televisioni, Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIE, e Andrea Riffeser Monti, Presidente di FIEG. A seguire, il confronto si aprirà alle istituzioni, con gli interventi dei rappresentanti di governo sulle politiche dei diversi settori dell’industria editoriale, tra cui, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.

Gli editori garantiscono ogni giorno, con la loro attività, contenuti selezionati e verificati, pluralismo e coesione sociale attraverso una presenza e un’occupazione qualificata sul territorio. Ma la mancanza di un quadro regolatorio chiaro delle Big Tech e dei sistemi di Intelligenza Artificiale, che diffondono materiali spesso sviluppati in violazione del diritto d’autore, alimenta la disinformazione e il proliferare di contenuti non verificati e rischia di penalizzare la sostenibilità delle imprese editoriali italiane, il ruolo dei professionisti del settore, l’esistenza stessa di una filiera articolata e competente. Rischia, soprattutto, di minare alla base la funzione costituzionale di attuare l’esercizio del “diritto di sapere”. Per questo è necessario rafforzare la funzione dell’industria editoriale nel nuovo ecosistema digitale, per assicurare ai cittadini l’accesso a un’informazione e a contenuti culturali verificati, autorevoli, di qualità ed espressione del libero confronto di idee e opinioni che è al centro delle società democratiche.

Per richieste di accredito rivolgersi all’indirizzo segreteria@confindustriaradiotv.it; accrediti stampa: info@confindustriaradiotv.it.

FiegEditoriaStampaConvegnoConfindustria
Commenti