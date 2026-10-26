Domani il Forum di “Moneta”, big dell’industria a confronto

Tra i grandi ospiti sono attesi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La prima edizione del Forum Economico Moneta, con il titolo «Competere nel nuovo scenario globale», organizzato con The European House Ambrosetti, si terrà domani a partire dalle 9 a Palazzo Colonna, a Roma. Un confronto tra imprenditori, investitori e decisori politici italiani ed europei per tradurre l’analisi delle crisi in progetti concreti. Il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, il vice direttore Nicola Porro, il direttore del settimanale economico Moneta e vice direttore del Giornale, Fabrizio Massaro, e la giornalista e conduttrice Hoara Borselli intervisteranno i protagonisti di politica e industria italiana e internazionale. Il programma parte forte con i saluti del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il dibattito - con la partecipazione dell’editorialista ed ex direttore del Wall Street Journal Gerard Baker - si articolerà su uno scenario globale nel quale l’instabilità ha assunto un carattere strutturale. Dalla guerra in Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, ci sono fenomeni che incidono sui mercati e sulle catene del valore, mentre la fragilità del diritto internazionale rende più difficile individuare un equilibrio. Parleranno, tra gli altri, l’ex premier spagnolo José Maria Aznar, la presidente dell’Ispi Mariangela Zappia, Keyu Jin, professoressa di Geoeconomia all’università di Hong Kong e il numero uno di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Forte l’accento sul tema della competitività italiana ed europea, con top manager e imprenditori come Claudio Descalzi (Eni), Emma Marcegaglia (Marcegaglia Holding), Agostino Scornajenchi (Snam), Pasqualino Monti (Terna) e Dario Scannapieco (Cassa depositi e prestiti). Presente il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini. Sui temi relativi all’innovazione e alla tecnolgia interverranno Matteo Del Fante (Poste Italiane), Luca Ferrari (Bending Spoons), Silvia Candiani (Microsoft), Emanuele Cappellano (Stellantis) e Giuliano Noci (Politecnico di Milano), ma anche pesi massimi dell’energia come Flavio Cattaneo (Enel) e Nicola Monti (Edison). Il tema infrastrutture sarò affrontato con big del settore come Gianpiero Strisciuglio (Ferrovie dello Stato), Arrigo Giana (Autostrade per l’Italia), Marco Troncone (Aeroporti di Roma). Spazio al mondo bancario con il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, e il capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice. Ma anche a esponenti di fondi internazionali come Phlipp Hildebrand (vice presidente di Blackrock), il ceo di Algebris Davide Serra e Angelo Camilli, vice presidente di Confindustria, insieme all’economista Veronica De Romanis. Le sfide del settore strategico dell’agrifood saranno dibattute dal presidente di Bf, Federico Vecchioni, dal segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo e dall’ad di Acea Fabrizio Palermo insieme allo chef Davide Oldani.