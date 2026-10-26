Il Giornale arriva su Substack. E ha molte storie da raccontare. Benvenuti!

Ogni giorno raccontiamo quello che accade. Cerchiamo notizie, seguiamo le storie, interroghiamo i fatti. Spesso il lavoro più interessante comincia proprio dove finisce un articolo: nei documenti, nei retroscena, nelle domande ancora senza risposta.

È questo il giornalismo che vogliamo portare su Substack.

Un luogo dove condividere le nostre inchieste esclusive, i reportage, i dossier, le storie, le analisi e le opinioni. Dove trovare documenti originali, video, podcast e fatti che aiutano a comprendere meglio il mondo. E, di tanto in tanto, qualcosa di inatteso.

Ogni giorno una voce. Ogni settimana nuove storie.

A raccontarle saranno le firme de Il Giornale. Tommaso Cerno, con Cernobyl, e Vittorio Feltri, con La stanza di Feltri, proporranno un appuntamento quotidiano con l’attualità.

Accanto a loro, con un palinsesto settimanale ci saranno ogni giorno le storie, le analisi e le opinioni dei nostri giornalisti ed editorialisti, ciascuno con un appuntamento fisso, una volta alla settimana. Vittorio Macioce, Augusto Minzolini, Andrea Indini, Alberto Bellotto, Matteo Sacchi, Francesco Maria Del Vigo, Filippo Facci, Fausto Biloslavo, Gaia Cesare e Maria Sorbi. E ancora Antonio Ruzzo, Tony Damascelli, Monica Mosca, Andrea Cuomo, Valeria Braghieri e Serena Coppetti.

Dalla politica agli esteri, dall’economia alla cultura, dallo sport al costume, ogni autore avrà il proprio spazio, la propria voce e il proprio giorno. Con Moneta, inoltre, un appuntamento settimanale dedicato all’economia, ai mercati e alle scelte che incidono sulla nostra vita. Un calendario di letture e approfondimenti per ritrovare, settimana dopo settimana, le firme che preferite e scoprirne di nuove. Voci diverse, interessi diversi, un tratto comune: la curiosità di capire e raccontare.

Un nuovo modo di incontrare la comunità de Il Giornale

Ma Substack sarà anche un modo nuovo di stare insieme ai nostri lettori.

Condivideremo il lavoro dietro le nostre storie, racconteremo come nascono le inchieste, apriremo conversazioni e incontreremo gli iscritti nelle chat. Potrete seguire le firme che preferite, fare domande, proporre temi e confrontarvi direttamente con gli autori. Non ci aspettiamo che siate sempre d’accordo con noi. Le opinioni servono anche a questo: a mettere alla prova le idee, discutere i fatti e considerare prospettive differenti.

Siamo soltanto all’inizio

Siamo soltanto all’inizio. Altre firme, nuove rubriche e nuovi progetti si aggiungeranno nel tempo.

Iscrivetevi, esplorate le nostre newsletter e diteci cosa ne pensate.

Abbiamo molte storie da raccontare. E crediamo che il modo migliore per farlo sia continuare a cercarle, approfondirle e discuterle insieme a voi. Perché una buona storia non finisce con l’ultima riga. Spesso è proprio lì che comincia la conversazione.