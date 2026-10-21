Il nuovo QN al Quirinale per presentare a Mattarella Qid, l’intelligenza artificiale del gruppo

Il progetto del nuovo QN è stato presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall’editore Leonardo Maria Del Vecchio, accompagnato da una delegazione di QN Media formata dalla direttrice responsabile Agnese Pini, dal direttore editoriale Mario Orfeo, dall’amministratore delegato Gabriele Benedetto, dal presidente di Speed Francesco Dini e dal COO & GM Carlo Goretti.

Durante la visita è stato consegnato al Capo dello Stato un iPad contenente la dimostrazione di Qid, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato internamente da QN Media. Per la circostanza è stata predisposta un’applicazione ad hoc, denominata Chiedi al Presidente, configurata sui contenuti dell’istituzione presidenziale. Il software elabora le risposte attingendo ai discorsi ufficiali del Capo dello Stato. Mattarella ha testato l’applicazione rivolgendo un quesito sul futuro dei giovani, evidenziando nell’occasione la necessità di gestire lo sviluppo tecnologico con criteri di responsabilità.

Sotto il profilo tecnico, Qid combina modelli linguistici di grande scala (LLM) ed architetture di ricerca semantica per consultare archivi e fonti verificate, fornendo note e riferimenti ai testi originali. Lo strumento si trova in fase di sviluppo ed è destinato ad affiancare il lavoro redazionale per l’automazione di alcune fasi operative, oltre a fornire funzioni di sintesi e consultazione per i lettori. L’infrastruttura si inserisce in un piano di adeguamento tecnologico che comprende un’applicazione di lettura proprietaria, un sistema editoriale unificato, newsletter e podcast.

Al Presidente è stato inoltre consegnato lo speciale Il mondo che ci aspetta, documento che traccia le linee guida editoriali attraverso sei direttrici fondamentali: democrazie liberali, ruolo dell’Europa, transizione energetica e climatica, intelligenza artificiale, disinformazione e condizione giovanile.

La presentazione al Quirinale segue l’assemblea svoltasi il 12 ottobre presso la sede di Bologna, durante la quale Del Vecchio ha incontrato circa 300 dipendenti tra giornalisti, personale tecnico ed amministrativo per illustrare gli obiettivi di riposizionamento del gruppo ed i piani di welfare aziendale.

Dal 5 novembre il nuovo QN sarà disponibile in edicola e in formato digitale, affiancando il restyling grafico e contenutistico delle testate locali del gruppo: La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno.