Toni Capuozzo, “Ho un tumore”: il giornalista rompe il silenzio sulla malattia

Il giornalista e storico inviato di guerra Toni Capuozzo, volto noto della televisione italiana, ha deciso di condividere pubblicamente una notizia molto personale: ha un tumore e si prepara ad affrontare la malattia con il sostegno dei medici e delle persone a lui care. Lo ha annunciato con un post su Facebook, nel quale ha spiegato di aver scelto di parlarne apertamente per evitare pettegolezzi e speculazioni sulla propria salute, senza però entrare nei dettagli della sua condizione medica. Una scelta che gli consente di fare chiarezza sulla situazione, mantenendo al tempo stesso la riservatezza che ha sempre caratterizzato la sua vita privata. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore”, ha scritto il giornalista. Poi ha aggiunto: “Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”.

Il post su Facebook

Nel suo messaggio, Capuozzo non ha specificato la natura del tumore, né ha fornito informazioni sulle cure o sulla prognosi. Ha preferito spiegare perché ha deciso di rendere pubblica la diagnosi: evitare che indiscrezioni e curiosità alimentassero ricostruzioni sulla sua salute. La scelta di parlarne apertamente non significa, quindi, rinunciare alla propria privacy, ma stabilire con chiarezza quali informazioni condividere. Il giornalista ha indicato nei medici e negli affetti i punti di riferimento per affrontare la malattia. Nel suo post ha trovato spazio anche un riferimento personale a ciò che è rimasto in sospeso: “Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla”. A questa frase ha fatto seguire una riflessione sul bilancio della propria esistenza: “I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”. Un passaggio che richiama una conversazione precedente, nella quale Capuozzo ha avuto modo di ripercorrere aspetti della propria vita, senza che il messaggio sui social si trasformasse in un racconto dettagliato della sua vicenda personale.

Chi è Toni Capuozzo, dagli esordi al giornalismo di guerra

Nato a Udine nel 1948, Toni Capuozzo è uno dei giornalisti italiani più conosciuti per il lavoro svolto nei telegiornali e nei programmi di approfondimento. Laureato in Sociologia all’Università di Trento, ha iniziato la carriera negli anni Settanta, collaborando con testate come Lotta Continua e Reporter. Il suo percorso professionale lo ha portato a occuparsi di politica internazionale e a diventare un inviato di guerra per il gruppo Mediaset. Nel corso degli anni ha seguito alcuni dei principali conflitti internazionali, dai Balcani all’Afghanistan, fino all’Iraq, raccontando le conseguenze delle guerre e le storie delle persone coinvolte. Attraverso reportage e testimonianze dal campo, Capuozzo ha costruito una lunga esperienza nel giornalismo internazionale, dedicandosi a scenari complessi e a vicende che hanno segnato la storia contemporanea.

Una carriera tra televisione e libri

Nel corso della sua carriera, Capuozzo ha ricoperto il ruolo di vicedirettore del Tg5 ed è stato il conduttore di Terra!, programma di approfondimento dedicato all’attualità e ai grandi temi internazionali. Accanto al lavoro televisivo, ha portato avanti l’attività di scrittore, pubblicando libri e saggi e continuando a intervenire nel dibattito pubblico attraverso collaborazioni con diverse testate. Dall’aprile 2026 è inoltre presidente di Mittelfest, il festival multidisciplinare che mette al centro le arti e la cultura dell’Europa centrale e sud-orientale. Con il suo messaggio, il giornalista ha condiviso con il pubblico una notizia delicata, senza rinunciare al controllo sulla propria sfera privata. Non ha fornito dettagli clinici né anticipazioni sul percorso che lo attende, ma ha espresso la volontà di affrontare la malattia con il sostegno dei medici e la vicinanza delle persone care.