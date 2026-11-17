La modernizzazione dell’arsenale nucleare statunitense potrebbe includere un nuovo armamento destinato a rafforzare le capacità d’ingaggio contro infrastrutture militari fortificate e obiettivi strategici in profondità. La designazione B94 è comparsa nella documentazione della Commissione per gli stanziamenti del Senato relativa al bilancio federale per l’anno fiscale 2027, accompagnata da una previsione di finanziamento aggiuntivo pari a 77,108 milioni di dollari. Il riferimento ha attirato l’attenzione degli osservatori della difesa, poiché potrebbe essere collegato allo sviluppo di una nuova testata nucleare aviolanciata. Tra le ipotesi figura il programma Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), promosso dalla National Nuclear Security Administration (NNSA) per ampliare le opzioni di deterrenza contro gli obiettivi sotterranei altamente protetti.

Cosa sappiamo

L’ipotesi che la B94 corrisponda al programma NDS-A trova un elemento di riscontro nella documentazione di bilancio del Dipartimento dell’Energia per il 2027. La National Nuclear Security Administration (NNSA), responsabile della gestione e dello sviluppo dell’arsenale nucleare statunitense, ha infatti previsto l’avvio di una nuova iniziativa denominata Nuclear Deterrent System-Air-delivered.

La finalità dichiarata consisterebbe nel fornire al presidente degli Stati Uniti ulteriori opzioni di risposta nucleare contro obiettivi militari protetti da strutture sotterranee profonde, comunemente classificati come Hard and Deeply Buried Targets (HDBT). Si tratta d’installazioni progettate per resistere agli effetti di attacchi convenzionali, comprese strutture di comando, centri di controllo strategico e infrastrutture militari protette da consistenti strati di roccia o calcestruzzo armato.

Le specifiche del sistema, compresi potenza esplosiva, capacità di penetrazione, configurazione della testata e piattaforme di trasporto, non sono state rese pubbliche. Non è quindi possibile stabilire se il progetto preveda una nuova architettura d’arma oppure il recupero di soluzioni tecnologiche già sviluppate nell’ambito di precedenti programmi statunitensi.

B61-11 e B83-1: le capacità nucleari attualmente disponibili

L’eventuale introduzione della B94 si confronterebbe con un arsenale che comprende già munizioni destinate all’ingaggio di obiettivi strategici protetti. Tra queste figura la B61-11, variante della famiglia B61 sviluppata per missioni contro installazioni fortificate e bersagli sotterranei. L’armamento è destinato all’impiego da parte del bombardiere strategico B-2 Spirit e costituisce una delle configurazioni specializzate della componente aerea della deterrenza nucleare americana.

Nell’inventario statunitense figura anche la B83-1, bomba gravitazionale a potenza nucleare elevata, anch’essa associata al B-2. La sua funzione strategica comprende l’ingaggio di obiettivi militari estesi e infrastrutture protette, sebbene non disponga dello stesso sistema di penetrazione della B61-11.

Un ulteriore riferimento è rappresentato dalla B61-13, la cui produzione è stata avviata attraverso l’impiego di componenti e tecnologie già validate per la B61-12. Tale variante integra sistemi aggiornati di sicurezza, protezione e precisione, oltre a una potenza esplosiva superiore rispetto alla configurazione precedente, con una destinazione d’impiego orientata contro obiettivi militari particolarmente resistenti e di ampia estensione.

Modernizzazione della triade nucleare e competizione strategica

La comparsa della designazione B94 coincide con il programma statunitense di rinnovamento della triade nucleare, articolata sulle componenti terrestre, navale e aerea. Sul versante aeronautico, il programma B-21 Raider di Northrop Grumman è destinato a sostituire progressivamente i bombardieri strategici più datati, mentre sul piano navale procede lo sviluppo dei sottomarini lanciamissili balistici classe Columbia, destinati a succedere agli Ohio.

La componente terrestre comprende invece il programma LGM-35A Sentinel, progettato per sostituire gli attuali missili balistici intercontinentali Minuteman III. A questi progetti si aggiungono lo sviluppo della nuova testata W93 per i missili Trident II D5 e le iniziative relative ai futuri vettori da crociera a capacità nucleare.

Sul piano geopolitico, il rinnovamento delle capacità contro obiettivi sotterranei assume una dimensione strategica anche in relazione all’espansione delle infrastrutture militari protette di Russia e Cina, comprese le reti di comando e controllo e i nuovi complessi missilistici. La protezione delle strutture di comando strategico e la sopravvivenza delle capacità di risposta nucleare rappresentano infatti componenti determinanti delle rispettive posture di deterrenza.

In questo scenario la B94 potrebbe ampliare le opzioni statunitensi contro obiettivi strategici altamente protetti. Restano tuttavia da chiarire la configurazione dell’arma, la sua destinazione operativa e l’eventuale collegamento con il programma NDS-A.