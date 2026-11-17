La Commissione europea ha autorizzato l’immissione in commercio di Rasonque (daraxonrasib), il farmaco destinato al trattamento dei pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno già ricevuto almeno una precedente terapia sistemica. La decisione di esecuzione, firmata a Bruxelles riconosce il medicinale come nuova sostanza attiva, concedendo una validità quinquennale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e nello Spazio economico europeo.

Il via libera comunitario fa seguito ai pareri favorevoli espressi del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) e dal Comitato per i medicinali orfani (COMP) dell’Agenzia europea per i medicinali. L’approvazione si basa sui risultati dello studio clinico di Fase 3 RASolute 302, presentato al congresso dell’American Society of Clinical Oncology e pubblicato sul New England Journal of Medicine, che ha evidenziato un significativo beneficio in termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia tradizionale nella popolazione affetta da questa aggressiva neoplasia, caratterizzata in Europa da circa 147.000 nuove diagnosi annue e da una prognosi spesso severa. “La Commissione europea ha autorizzato Rasonque (daraxonrasib), il farmaco per il quale Jessica si è battuta con tanta determinazione. Oggi questa possibilità terapeutica è riconosciuta in tutta l’Unione europea. È un risultato importante, atteso da tanti pazienti e dalle loro famiglie. Ma adesso non possiamo fermarci: dobbiamo fare in modo che anche l’Italia proceda rapidamente, perché il tempo, per chi combatte contro una malattia così aggressiva, è una risorsa preziosa”, ha dichiarato Lara Magoni, eurodeputata di Fratelli d’Italia.

“Questa storia è partita dalla battaglia di una donna, Jessica, che ha avuto una forza straordinaria. Una mamma che non ha chiesto un privilegio, né una promessa che nessuno può garantire. Ha chiesto una possibilità. La possibilità di avere ancora tempo con i suoi bambini, di vivere altri momenti insieme a loro, di arrivare a gennaio e poter festeggiare il compleanno. Una richiesta profondamente umana, che ha dato voce a tante famiglie e ha toccato il cuore di moltissime persone”, ha aggiunto l’eurodeputata, sottolineando che “Jessica ha fatto qualcosa di straordinario” perché “mentre combatteva per la propria vita, è riuscita a far capire a tutti che dietro un’autorizzazione, una pratica o una procedura ci sono persone, famiglie, bambini e storie vere. La sua voce è arrivata alla stampa, all’opinione pubblica e alle istituzioni. È arrivata fino a Bruxelles. Io ho sentito il dovere di raccoglierla e portarla nelle sedi in cui si prendono decisioni”.

Ora, nonostante l’approvazione formale dell’Unione europea sia valida in tutti i Paesi membri e nello Spazio economico europeo, l’effettiva disponibilità del trattamento per i pazienti richiede ora il completamento dei passaggi nazionali legati alla definizione del prezzo e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. A tal proposito, l’azienda produttrice ha avviato le interlocuzioni con gli enti regolatori locali, mentre l’esponente di Fratelli d’Italia ha rivolto un nuovo appello al Ministro Orazio Schillaci, affinché il ”tempo guadagnato a livello europeo” non “venga perso in Italia. Avevo già sollecitato il Ministro su questa vicenda e oggi torno a chiedergli un impegno concreto”. È necessario, ha aggiunto, “promuovere un confronto operativo con AIFA e con l’azienda produttrice, affinché la documentazione necessaria venga presentata senza ritardi e l’Agenzia possa procedere con la massima tempestività nella valutazione del prezzo e della rimborsabilità. Chiedo inoltre che vengano valutate, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure fast track e semplificate già previste da AIFA. Non chiediamo scorciatoie sulle valutazioni scientifiche, sull’efficacia e sulla sicurezza del farmaco. Chiediamo che ogni passaggio possibile venga accelerato, senza inutili attese e senza perdere giorni preziosi”.

Infine, Marangoni, chiede che non si dimentichi Jessica, “una mamma che chiedeva semplicemente una speranza in più. Non un miracolo, ma una possibilità di vivere ancora momenti con i propri figli. Anche un compleanno, anche un altro abbraccio. La sua battaglia non deve fermarsi con l’autorizzazione europea. Deve diventare un’opportunità concreta per tutti i pazienti che, secondo i criteri clinici previsti, possono beneficiare di questa terapia. La Commissione europea ha fatto il suo passo. Ora è responsabilità delle istituzioni italiane fare la propria parte. Perché per chi affronta una malattia così aggressiva, il tempo non è una pratica amministrativa: è vita. E non possiamo permettere che un’autorizzazione europea resti soltanto una speranza sulla carta”.