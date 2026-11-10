È finito il rigor mortis

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria in occasione della giornata dell'Unit� Nazionale e delle Forze Armate. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, 4 novembre 2026. US PALAZZO CHIGI +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Dal rigor mortis alla fine del rigor Montis, l’Europa ha rischiato di morire di austerità. Ma da Bruxelles arriva finalmente un segnale forte: il rigore non è eterno, la teologia Maastricht tinta di Green nemmeno. L’Ecofin apre alla flessibilità chiesta dall’Italia su energia e difesa. Traduzione: i conti devono servire i cittadini, non seppellirli per sempre. È una vittoria politica di Giorgia Meloni. E non è la prima. Sull’immigrazione, come ieri sui bilanci, la destra italiana sposta l’asse europeo, nonostante la maggioranza con Verdi e sinistra guidata dallo strabismo popolare di Ursula. La prossima battaglia è liberare risorse per famiglie e redditi. Perché la flessibilità non è spendere a caso: è impedire che l’austerità diventi una religione. Monti ci spiegava che dovevamo fare i compiti. Meloni dimostra che si può cambiare il programma. E Bruxelles, per una volta, non dà lezioni. Prende appunti.