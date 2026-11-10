È finito il rigor mortis

Dal rigor mortis alla fine del rigor Montis, l’Europa ha rischiato di morire di austerità. Ma da Bruxelles arriva finalmente un segnale forte: il rigore non è eterno, la teologia Maastricht tinta di Green nemmeno. L’Ecofin apre alla flessibilità chiesta dall’Italia su energia e difesa. Traduzione: i conti devono servire i cittadini, non seppellirli per sempre. È una vittoria politica di Giorgia Meloni. E non è la prima. Sull’immigrazione, come ieri sui bilanci, la destra italiana sposta l’asse europeo, nonostante la maggioranza con Verdi e sinistra guidata dallo strabismo popolare di Ursula. La prossima battaglia è liberare risorse per famiglie e redditi. Perché la flessibilità non è spendere a caso: è impedire che l’austerità diventi una religione. Monti ci spiegava che dovevamo fare i compiti. Meloni dimostra che si può cambiare il programma. E Bruxelles, per una volta, non dà lezioni. Prende appunti.
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