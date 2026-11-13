Europa compatta su Ucraina e immigrazione al vertice di Dublino. E l’Italia sarà nel team dei negoziati

Il vertice della comunità politica europea si è riunito a Dublino e numerosi sono stati i temi affrontati, anche se la maggiore attenzione è stata data a immigrazione e Ucraina. Contrariamente alle attese della vigilia, anche degli addetti ai lavori, i Ventisette hanno risolto nel giro di qualche ora l’annosa questione di chi deve negoziare sull’Ucraina per l’Europa, concordando che sarà il formato E5, cinque grandi Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Italia), insieme a rappresentanti del Consiglio Europeo e della Commissione Europea, a sedere al tavolo dei negoziati sull’Ucraina in rappresentanza dell’Europa.

Oltre all’E5 e all’Ue, anche la Nato dovrebbe partecipare ai negoziati, hanno riferito tre fonti concordanti. Una quarta fonte diplomatica, però, non ha confermato che l’Alleanza atlantica farà parte della rappresentanza europea, perché le garanzie di sicurezza “sono date dagli E3 (Francia, Germania e Regno Unito, ndr) e la Nato non c’entra”. Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha sottolineato che “a Dublino si afferma la linea indicata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: l’Europa deve superare la frammentazione delle iniziative e presentarsi ai negoziati di pace con una posizione unitaria e una voce sola. Il formato europeo chiamato a confrontarsi sul percorso di pace in Ucraina con Kiev, Mosca e Washington, definito nel Consiglio europeo informale, recepisce la richiesta avanzata dall’Italia e conferma il ruolo centrale della nostra Nazione nel promuovere un’iniziativa comune. Una doppia vittoria quindi: da un lato viene accolta la richiesta italiana di un formato di confronto comune; dall’altro l’Italia entra a pieno titolo in questo tavolo strategico, insieme a Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, NATO e istituzioni europee. L’obiettivo è chiaro: un’Europa protagonista capace di incidere concretamente sul percorso negoziale e di contribuire direttamente alla costruzione della pace”

Ieri 41 Paesi, su iniziativa anche dell’Italia, hanno firmato una nuova dichiarazione d’intenti nella lotta contro l’immigrazione illegale, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul dossier. Partendo dalle priorita’ delineate nell’ultima riunione della comunita’ europea a Erevan e rimarcando la necessità di adottare “un approccio più globale, sistematico e che prenda in considerazione l’intero percorso migratorio”. Occorre “coordinare i propri sforzi e adottare nuovi approcci e soluzioni innovative. È necessario puntare l’attenzione sui Paesi di origine e di transito dei migranti ”al fine di garantire maggiore sicurezza”. Bisogna , si legge ancora, puntare “sull’efficacia dei rimpatri” e “rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito per garantire che coloro che non hanno il diritto di soggiornare in Europa possano essere rimpatriati in modo efficace e nel rispetto del diritto internazionale”.