Hacker, allarme della Ue: elettrodomestici nel mirino

La successione di attacchi informatici, le inchieste aperte dalle procure e il timore che dietro gli episodi degli ultimi giorni possa nascondersi una strategia di destabilizzazione più ampia. L’emergenza cyber è diventata uno dei temi centrali dell’agenda della sicurezza nazionale, tanto da rendere necessario un vertice al Viminale per fare il punto sulle minacce, sulle attività investigative in corso e sulle misure da adottare per rafforzare la protezione dei sistemi più vulnerabili. Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto ieri mattina dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha riunito i vertici dell’intelligence, delle forze di polizia, il capo di Stato maggiore della Difesa, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Un confronto ad alto livello, convocato mentre gli investigatori cercano di ricostruire la matrice degli attacchi che hanno interessato l’Italia e diversi altri Paesi europei.

Dalle prime risultanze, come sottolinea il Viminale, emerge un elemento comune agli episodi esaminati: la volontà di creare destabilizzazione attraverso la diffusione di allarmi poi rivelatisi infondati, colpendo soprattutto la reputazione delle istituzioni finite nel mirino. Un aspetto che impone di distinguere due piani. Da una parte il clamore mediatico generato dagli episodi, dall’altra la loro effettiva capacità di compromettere il funzionamento delle infrastrutture strategiche. Ed è su questa distinzione che si concentrano le valutazioni: l’impatto mediatico degli attacchi appare, a oggi, superiore alle conseguenze concretamente registrate sui sistemi interessati. Una considerazione che non deve però essere confusa con un ridimensionamento del rischio. Il livello di allerta resta elevato. Dal Comitato è emersa la necessità di rafforzare ulteriormente il monitoraggio dei sistemi informatici più vulnerabili, compresi quelli che consentono la gestione a distanza di dispositivi e impianti, come i sistemi di termoregolazione dei frigoriferi. Particolare attenzione continua a essere riservata anche alle strutture sanitarie e ai data center. Le Asl e i centri di elaborazione dati rappresentano da tempo obiettivi sensibili per gli attacchi informatici ma, allo stato attuale non emergerebbero evidenze particolari. Un altro fronte riguarda il coordinamento operativo. Il raccordo tra intelligence, forze di polizia e Difesa dovrà essere ulteriormente potenziato. L’obiettivo è individuare eventuali collegamenti tra gli episodi, ricostruire le modalità operative degli autori e aumentare la capacità di risposta del sistema nazionale. Sullo sfondo rimane il lavoro delle procure, impegnate a chiarire la matrice degli attacchi e l’eventuale esistenza di una regia comune.

Un’ipotesi da verificare, mentre il sistema di sicurezza nazionale si prepara a fronteggiare una minaccia in cui il danno materiale potrebbe non essere l’unico obiettivo.

Perché la capacità di compromettere la fiducia nelle istituzioni e alimentare una percezione diffusa di vulnerabilità può rappresentare essa stessa uno degli strumenti della destabilizzazione.

Ieri nuove minacce sono arrivate ad Antonio Tajani dal collettivo NoName057, che ha dedicato un lungo messaggio al ministro degli Esteri Antonio Tajani e alla sua reazione dei giorni scorsi, quando ha comunicato di essere stato oggetto di potenziali attacchi di cyber criminali, con dati personali pubblicati sul dark web.

Intanto Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’agenzia di cybersicurezza Ue, lancia l’allarme: «I dispositivi domestici potrebbero essere i primi obiettivi». Dopo i frigoriferi dei supermercati, potrebbe toccare a router e dispositivi domestici.