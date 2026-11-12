Incidenti stradali, l’intelligenza artificiale può anticipare i rischi: a Bruxelles due studi per città più sicure

Nel 2024 in Italia si sono verificati 173.364 incidenti stradali con lesioni alle persone, con un bilancio di 3.030 vittime. Oltre sette incidenti su dieci, il 73,2%, si sono concentrati nei centri urbani, dove si registra anche il 69,3% dei feriti. A questi numeri si aggiunge un costo sociale stimato in circa 20 miliardi di euro all’anno. Dati che restituiscono la dimensione di un problema che non può essere affrontato soltanto intervenendo dopo gli incidenti, ma richiede strumenti capaci di individuare in anticipo le situazioni di pericolo. È stato questo il tema al centro dell’incontro “Road Safety, a Global Commitment”, organizzato il 10 novembre al Parlamento europeo da The Urban Mobility Council, think tank promosso da Unipol, e ospitato dalle vicepresidenti dell’Europarlamento Pina Picierno e Antonella Sberna. In questa occasione sono stati presentati due studi, realizzati dal Politecnico di Milano e dal MIT Senseable City Lab, che utilizzano dati e tecnologie per individuare le criticità della rete stradale e orientare le decisioni delle amministrazioni.

L’intelligenza artificiale individua le strade a rischio

Il primo progetto, RoadSafeAI 2.0, è stato illustrato da Sergio Savaresi, direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Il modello supera l’approccio tradizionale, basato sull’analisi degli incidenti già avvenuti, e punta invece a prevedere dove e quando possono manifestarsi condizioni di pericolo. Per farlo combina milioni di dati telematici provenienti dai veicoli con informazioni sul traffico e sulle caratteristiche delle strade. Il risultato non è una semplice mappa statica, ma una rappresentazione dinamica del rischio, che cambia in base alle condizioni di circolazione e ai diversi momenti della giornata. La tecnologia è stata sperimentata a Milano e Genova, due realtà urbane con caratteristiche differenti. Il sistema ha dimostrato di potersi adattare a contesti diversi e di riuscire a formulare previsioni anche in zone prive di dati telematici, utilizzando le immagini delle mappe OpenStreetMap. I test effettuati su Napoli, senza utilizzare i dati della città per addestrare il modello, hanno confermato la capacità di localizzare le aree con maggiore o minore frequenza di frenate brusche, con un margine di errore del 5-6%. Uno strumento che potrebbe aiutare amministrazioni e gestori delle infrastrutture a stabilire dove concentrare gli interventi.

MIT, il design delle strade influenza i comportamenti alla guida

La seconda ricerca, presentata da Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab, si concentra sul rapporto tra conformazione urbana e sicurezza. Analizzando milioni di eventi di guida brusca registrati a Milano attraverso la telematica UnipolTech, lo studio ha individuato differenze significative tra le diverse tipologie di strade. Gli indicatori considerati non riguardano soltanto le frenate improvvise, le sterzate e le accelerazioni, ma permettono di intercettare anche i mancati incidenti e le manovre rischiose che spesso non compaiono nelle statistiche ufficiali. Dall’analisi emerge che il rischio non dipende esclusivamente dal volume del traffico: le strade più larghe e aperte tendono a favorire comportamenti di guida più aggressivi, mentre gli spazi urbani più raccolti risultano associati a livelli di pericolosità inferiori. La ricerca evidenzia inoltre il ruolo delle infrastrutture ciclabili: quelle fisicamente separate dalla carreggiata risultano correlate a una maggiore sicurezza, mentre le corsie delimitate soltanto dalla segnaletica mostrano livelli di rischio più elevati nelle aree circostanti. La progettazione degli spazi urbani può quindi diventare uno strumento concreto di prevenzione.

Unipol, accordi con Onu e Polizia di Stato

Accanto alle ricerche, l’incontro ha segnato due importanti passaggi sul fronte della collaborazione istituzionale. È stata formalizzata una partnership tra Unipol e l’ufficio dell’Inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, Jean Todt. È stato inoltre avviato un protocollo d’intesa con la Polizia di Stato italiana, che prevede la condivisione di dati anonimi e aggregati per analizzare le criticità della rete viaria e la promozione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione, in particolare rivolte ai più giovani. Todt ha richiamato l’attenzione sulla “pandemia silenziosa” degli incidenti stradali, che nel mondo provocano quasi due milioni di morti ogni anno: “Non esiste un’unica soluzione per porre fine alla pandemia silenziosa sulle nostre strade. Occorrono strade e veicoli più sicuri, maggiori investimenti, normative più stringenti e controlli più capillari e costanti”. L’inviato Onu ha inoltre sollecitato una maggiore attenzione alla sicurezza di motocicli e mezzi della micromobilità. Tra le sue proposte, l’obbligo del casco per chi utilizza e-bike e monopattini elettrici e l’introduzione della targa per i dispositivi di micromobilità elettrica capaci di superare i 25 chilometri orari. Anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha sottolineato il ruolo della progettazione urbana e delle nuove tecnologie: “Le nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, offrono strumenti sempre più efficaci per individuare i rischi, migliorare la gestione della mobilità”. Per il commissario europeo ai Trasporti sostenibili e al Turismo Apostolos Tzitzikostas, la sicurezza stradale è invece “una responsabilità politica e un obbligo morale per la salvaguardia delle vite umane”. Stefano Genovese, responsabile Institutional & Public Affairs di Unipol e coordinatore di The Urban Mobility Council, ha infine ribadito la necessità di superare una gestione fondata soltanto sugli incidenti già avvenuti: “La mortalità sulle strade non può essere considerata un prezzo inevitabile della mobilità: è un’emergenza sociale ed economica che chiama in causa istituzioni, imprese, mondo della ricerca e forze dell’ordine”. L’obiettivo, ha spiegato, è mettere i dati a disposizione di chi governa città e infrastrutture, per programmare gli interventi e valutarne l’efficacia.