“L’Ue versa soldi nelle casse dei giovani Fratelli Musulmani”. La denuncia dalla Svezia

La Fratellanza Musulmana rappresenta la propaggine europea più forte dell’islam politico. Sono già innumerevoli i Paesi che hanno chiesto all’Unione europea di muoversi con una sola voce per mettere al bando l’organizzazione, che per altro è stata già bandita dall’Egitto e da diversi Paesi del Golfo. Dopo la destituzione di Mohamed Morsi in Egitto, appartenente alla Fratellanza, nel 2013, il governo ha dichiarato il movimento organizzazione terroristica. Nel novembre 2026 la designazione è diventata permanente attraverso una decisione della Procura pubblicata in Gazzetta Ufficiale, basata su sentenze definitive. Questo comporta il divieto di attività, la chiusura delle sedi, il congelamento dei beni e il divieto di adesione o propaganda.

L’Europa ancora non riesce a muoversi in questa direzione perché non è stata trovata l’unanimità d’azione. Il Parlamento europeo ha approvato nell’ottobre 2026 una risoluzione non vincolante che invita a valutare l’inserimento di individui e organizzazioni legate alla Fratellanza nelle liste terroristiche dell’Ue e a contrastare il cosiddetto “entrismo” islamista. L’Austria ha vietato dal 2021 l’esposizione di simboli e letteratura della Fratellanza mentre in diversi altri Paesi europei, tra cui Francia, Italia, Germania e Regno Unito, esistono dibattiti politici e indagini su associazioni considerate vicine al movimento, ma senza un divieto generale. Ma, soprattutto, se da una parte il parlamento Ue preme per avere finalmente la massa al bando, dall’altra l’Unione europea pare continui a elargire fondi.

La denuncia è dell’europarlamentare svedese Charlie Weimars, secondo il quale “l’Ue pompa denaro pubblico nelle casse della federazione giovanile della Fratellanza, Femyso”. Il legame tra le due organizzazioni, per Weimers, “è cristallino. Lo ha stabilito il Parlamento europeo nella sua risoluzione il mese scorso. L’Austria ha vietato i simboli della Fratellanza. La Francia chiede all’UE di inserire il movimento nella lista del terrorismo. Bruxelles paga”. L’europarlamentare svedese ha dichiarato che “il commissario responsabile conferma che oltre mezzo milione di corone (45.000 euro) sono andate a Lawyers Without Borders, che ha poi inoltrato i fondi a Femyso. L’Ue ha guardato e non ha fatto nulla”, Una denuncia molto forte da parte dell’europarlamentare svedese, che si inserisce sul doppio binario: quello nazionale dove il Paese scandinavo sta stringendo le maglie contro l’immigrazione irregolare, come dimostra anche l’ultima modifica costituzionale per permettere ola revoca della cittadinanza a chi ce l’ha doppia, e quello europeo, dove l’abbrivio dato dal governo Meloni a partire dal 2022 sta dando i suoi frutti con un importante cambio di paradigma.