Migranti, passa la linea di Roma. Controlli e irregolari rimpatriati

Lavorare insieme per rendere sempre più efficaci i rimpatri e ridurre i flussi di immigrazione irregolare. L’instabilità globale, la pressione delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani e la minaccia dell’uso strumentale e ibrido dei flussi migratori stanno spingendo l’Europa ad alzare il livello della cooperazione transnazionale. Nel corso del vertice della Comunità Politica Europea (EPC) a Dublino, 41 leader di Paesi europei, non solo dell’Ue, sottoscrivono un’articolata dichiarazione congiunta per contrastare l’immigrazione irregolare lungo tutte le sue direttrici.

Un’iniziativa ad ampio raggio promossa in prima linea da Italia, Regno Unito e Danimarca, che dà continuità strategica ai percorsi già tracciati nei precedenti incontri di Copenaghen e Yerevan. La dichiarazione segna un passaggio politico di rilievo: la presa di coscienza collettiva che la gestione delle frontiere e la difesa della legalità richiedono un approccio globale, sistematico e incentrato sull’intero percorso migratorio.

Una convergenza che prende il via anche dall’intesa strategica tra Roma e Copenaghen. Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen, pur guidando governi posizionati su sponde politiche opposte, da tempo hanno unito sforzi e determinazione politica per far avanzare risposte pragmatiche, capaci di superare le tradizionali divisioni ideologiche.

Il documento approvato a Dublino individua diverse linee d’azione prioritarie. In primo luogo, la risposta alle minacce ibride e all’infiltrazione delle reti criminali necessita di strumenti innovativi e flessibili. I leader concordano sull’importanza cruciale della prevenzione e dell’allerta precoce (early warning), elementi essenziali per prevedere le dinamiche dei flussi e garantire l’integrità dei confini marittimi e terrestri. Si evidenzia inoltre la necessità di affrontare apertamente la disinformazione diffusa dalle organizzazioni criminali, come avvenuto nel caso Ceuta, smascherando le false narrazioni con cui i trafficanti adescano le persone vulnerabili e nascondono i reali pericoli dei viaggi irregolari.

Sul piano operativo e diplomatico, il testo ribadisce l’urgenza di intensificare il lavoro «a monte», cooperando con i Paesi di origine e di transito per fermare le partenze, potenziando allo stesso tempo uno scambio di informazioni più fluido. Abbattere i recinti informativi tra le forze di polizia e le agenzie di sicurezza è infatti l’unico modo per tenere il passo con la flessibilità dei trafficanti ed eseguire rimpatri e riammissioni efficaci. Con un obiettivo chiaro: una riduzione strutturale e duratura dei flussi illegali. Nel frattempo arrivano numeri interessanti. Frontex fa infatti sapere che gli attraversamenti irregolari di migranti alle frontiere dell’Ue sono in calo del 29% nei primi dieci mesi del 2026. Il calo più significativo si registra sulla rotta del Mediterraneo centrale (-55%). Riguardo alla rotta dell’Africa occidentale, a ottobre i rilevamenti sono stati quattro volte superiori rispetto all’anno precedente. «La nostra politica migratoria - commenta Magnus Brunner, commissario per gli Affari interni - sta dando risultati. Questi progressi sono il risultato di riforme, accordi internazionali e azioni congiunte con i Paesi partner».