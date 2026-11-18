L’Unione europea finanzia le Ong che fanno lobbying su green e immigrazione. È la conclusione di un articolato dossier del gruppo Ecr/Fdi, che è stato stilato sulla base dei lavori dello Scrutiny working group. La cifra non è irrisoria: sono 41 i milioni di euro destinati all’agenda ecologista e a quella migrazionista. Sui 119 contratti esaminati, ben 63 avrebbero per oggetto attività ad alto «rischio reputazionale». Tra i casi citati c’è quello dell’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione: uno dei progetti finanziati è finalizzato domandare alle amministrazioni modifiche normative sulle politiche «discriminatorie». Tradotto, porti aperti per tutti ed estensione della cittadinanza garantita: l’Ue fornisce coperture pure per iniziative di questo tenore. Gli avvocati dell’Asgi, realtà italiana, sono noti per essere in prima fila nella saga dei ricorsi contro i rimpatri, com’è emerso attorno all’hub costruito in Albania e non solo.

Per il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza, il meccanismo emerso dal lavoro annuale è «perverso» e danneggia i contribuenti. «È gravissimo - osserva Fidanza - che la Commissione e le sue Agenzie esecutive abbiano finanziato Ong ambientaliste e pro-immigrazione per esercitare pressioni sugli eurodeputati e su altri rami della stessa Commissione». Il fine di alcuni dei progetti finanziati, del resto, è stato quello di favorire l’approvazione di alcune norme, tra cui quelle del contestatissimo Green Deal di Frans Timmermans. Ecr/Fdi chiede trasparenza: «Ora stiamo discutendo il prossimo bilancio Ue 2028-34 e le raccomandazioni finali del nostro lavoro devono diventare regole stringenti a difesa del denaro pubblico», chiosa Fidanza. I Conservatori, tra le conclusioni, propongono anche di limitare i finanziamenti per l’attività di lobbying.