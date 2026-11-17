Effetto deterrenza per scongiurare le partenze e demolire il traffico di esseri umani che genera miliardi e uccide i disperati in mare. È il mantra che ha convinto cinque Paesi Ue ad adottare il «modello Albania» in Ruanda, dove il primo Cpr potrebbe diventare operativo nel 2027. A mettersi d’accordo a Vienna oltre all’Austria pure Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi: «È un cambiamento storico di paradigma», dicono i rappresentanti dei cinque esecutivi. Come nel Cpr di Gjader in Albania, finiranno in Ruanda i migranti che non hanno diritto di soggiornare nell’Ue dopo un provvedimento definitivo di rimpatrio. «Se non possiamo allontanare chi non ha diritto di restare, l’intero sistema d’asilo viene svuotato di significato. Non lo permetteremo», ha dichiarato il cancelliere austriaco Christian Stocker. A dargli man forte il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, che già a settembre aveva fatto capire che l’accordo era a un passo «dopo 8-9 anni di lavoro», tanto che la Commissione europea ha «accolto con favore questa iniziativa, seguita da vicino» come ha dichiarato un portavoce dell’esecutivo Ue durante il briefing quotidiano.

Il modello «sarà conforme alle leggi Ue e internazionali sui diritti umani», assicurano, anche perché lo prevede il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo Ue, che ha offerto una base giuridica. «Si spera che chi non ha diritto non inizi nemmeno il viaggio verso l’Europa, dobbiamo essere padroni in casa nostra. Vale anche a livello europeo». Per la premier danese socialista Mette Frederiksen - che ha ricordato il ruolo dell’Italia- l’obiettivo è «proteggere la coesione sociale, stabilendo democraticamente chi entra e chi resta.

Ho la netta sensazione che altri Paesi si uniranno a noi».

Detto da sinistra fa effetto...

I colloqui con il governo di Kigali sono quelli più avanzati, in corsa ci sarebbero altri Paesi africani come l’Uganda.

I cosiddetti return hubs dovrebbero accogliere le persone che non possono essere rimpatriate nei Paesi d’origine perché le autorità locali o gli stessi clandestini non collaborano. Potranno invece lasciare volontariamente il Ruanda per entrare in un altro Stato in cui possano recarsi legalmente. A garantire la tutela dei diritti umani ci penserà l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom).

Il precedente progetto del Regno Unito, che intendeva trasferire le procedure d’asilo in Ruanda, è finito in tribunale lo scorso maggio. «Questo piano Ue riguarda i rimpatri di chi non ha titolo per restare nell’Ue», dicono i rappresentanti dei cinque Paesi. «Il Ruanda conosce l’esperienza della migrazione forzata e l’importanza di tutelare il diritto all’asilo», ha assicurato il ministro dell’Interno ruandese Vincent Biruta, presente a Vienna, «vogliamo offrire una seconda possibilità perché la migrazione, se gestita correttamente, crea opportunità per i migranti e per le comunità ospitanti».

La sinistra italiana insorge con la Pd Sandra Zampa, che considera i Cpr extra Ue «discutibili dal punto di vista giuridico, rischiosi dal punto di vista geopolitico, costosi e contrari ai diritti umani». Di tutt’altro avviso Fdi con Alessandro Ciriani e Carlo Fidanza: «Si traduce in azioni concrete la svolta nelle politiche migratorie europee per la quale ci siamo battuti, anche famiglie politiche distanti dalla nostra scelgono la strada indicata da Giorgia Meloni del modello Italia-Albania. L’immigrazione irregolare si può e si deve fermare».