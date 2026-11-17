Scusate se mettiamo le mani avanti, ma meglio dirlo subito: noi, pur essendo di destra, amiamo molto due registi come Pier e Paolo Pasolini, anche se sono di sinistra. E per dirla tutta ci sono sempre piaciuti, anche se erano due comunistoni che ti raccomando, sia Gian sia Maria Volonté (mentre abbiamo sempre trovato così così i film di quegli altri due, come si chiamano?, Nanni e Moretti...).

“Beh sì, se è per questo anche noi. Ma cosa c’entra?”. Mah, nulla: è che ieri durante la discussione del disegno di legge sul cinema in Senato abbiamo sentito le due sorelle Lucia e Borgonzoni, sottosegretarie alla Cultura, ringraziare “i due fratelli Pupiavati”.

Una gaffe che hanno riso anche le finestre.

Comunque, ci sentiamo di difendere sia la sottosegretaria sia la Borgonzoni. Cinematograficamente, i fratelli Pupiavati sono molto meglio, per dirne tre, di Paolo Vittorio Taviani (o Tajani? Boh...).

Il fatto è che a confondere le Borgonzoni è stato il nepotismo allargato che alligna nella grande famiglia del cinema italiano, quella dei Muccini, dei D’Innocenzi, di Carloenrico Vanzina, dei fratelli Manetti e Bros, dei gemelli Gianni e Amelio e di quel casato cinematografico che sono i Rohrwacher - Alba, Alice, Anita... -, per non parlare dei quattro fratelli Mario, Vittorio, Cecchi e Gori.

E per il resto, perché fare tanta ironia? È stato solo un lapsus. Siamo sicuri che non se la siano presa neanche i diretti interessati. Pupi è un tipo molto affabile, e Avati è sempre stato autoironico.