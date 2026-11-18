Perdonateci se stamattina siamo poco brillanti, ma è due notti che non dormiamo pensando all’intervista in cui Linus ha detto che non ci dorme la notte perché non sa se lasciare Radio Deejay o no: “Devo decidere se proseguire e come”.

In realtà, Linetto, come sai, dipende solo se qualcuno ti paga e quanto. Comunque ti capiamo. Ora: non ricordiamo se oggi è la settimana in cui i vecchi sono la saggezza del Paese o quella che i giovani sono la speranza del futuro; però, insomma, a 70 anni vuoi mica ritirarti?

No, dai. Resta con noi. Ormai sono più di trent’anni! Noi amiamo le abitudini. E persino la noia. Sempre lo stesso programma, le stesse voci, la stessa musica, i Peanuts (“Ma che cazzo c’entra?”), il traffico, le maratone, le tue levatacce, e pensa alle nostre, che dobbiamo andare a lavorare... Come faremmo senza i tuoi pipponi?

Comunque, dai retta a noi, che siamo tuoi fan, cresciuti con Deejay Chiama Italia, anche se nessuno ci ha mai risposto (“Wow, boomer, che battutona: Bella Bro’”): non credere a chi dice che a 70 anni è il momento di farsi da parte, e che chi come te ha sempre apprezzato i giovani adesso deve dare l’esempio e lasciare spazio a loro!

No, no: quello fallo fare a Cecchetto. Tieniti stretto Radio PDjay. È una questione etica oltre che politica. Tv, radio, giornali sono zeppi di over 70 che seduti in poltrona spiegano ai giovani le opportunità della vita.

E del resto, Linetto bello, siamo un Paese in cui, ormai, i vecchi sono più piagnoni dei giovani. E di questi tempi, ce ne vuole.