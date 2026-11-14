E così ieri è saltata la prima del Teatro La Fenice di Venezia per lo sciopero proclamato dagli orchestrali. Due di fatto i motivi: gli stipendi e la governance. Cioè vogliono più soldi e figurati se non siamo solidali con voi, noi giornalisti che abbiamo il contratto fermo da dieci anni e poi decidere chi comanda. Via la direttrice Beatrice Venezi (che non ritengono all’altezza, ma che è acclamata nella sua tournée in Russia), ora vogliono cacciare il sovrintendente Colabianchi (che è ancora meno all’altezza). Tutti inadeguati. Raccomandati. Amici della Meloni. Forse fascisti.

Mah. Forse hanno ragione gli orchestrali. Ci vorrebbe una bella autogestione marxista-operista e vedi come vanno bene le cose. Però adesso gli stessi abbonati del teatro, i fedelissimi, si sono stufati e hanno scaricato l’orchestra...

Vabbè. Noi di teatro capiamo poco. Ma ci piace il cinema. E c’è venuto in mente il film Prova d’orchestra di Fellini. Che racconta di un gruppo di orchestrali e dei loro rappresentanti sindacali i quali, tra vanità, gelosie e politicizzazione, prima si lamentano del direttore d’orchestra troppo altezzoso, poi lo contestano apertamente, lo insultano, mettono in discussione la sua autorità e la stessa utilità della musica. Il direttore scappa, in sala scoppia il caos, i musicisti formano assemblee, imbrattano le pareti, sventolano bandiere e si battono tra fazioni in un delirio anarchico. E poi, nel mezzo della rivolta, una gigantesca palla di demolizione sfonda il teatro tirando giù tutto. Restano le macerie. Dalle quali, speriamo, rinascerà la fenice.

O forse questa volta no.