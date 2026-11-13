Ridere di venerdì

Vita di Greta Thunberg.

Va a scuola. Si stufa. Fa dell’allarme climatico una battaglia, poi un’ossessione, quindi un business. Avvia un movimento mondiale: Fridays for Future (lo sciopero, non solo in Italia, è sempre di venerdì). Diventa famosa in tutto il mondo. Lo gira: in auto, in barca, in aereo, come capita: l’inquinamento è la vittima da sacrificare alla causa. Vende libri, tiene discorsi davanti ai capi di Stato, ha una copertura mediatica permanente, acquisisce lo statuto di profetessa per un’intera generazione.

Poi, all’improvviso, passa ad altro: prima la critica alle guerre, poi la lotta contro la disuguaglianza economica, infine l’impegno pro Palestina.

Adesso, in un documentario che gira in Rete, capita che l’intervistatore la informi sul fatto che centinaia di giovani a Berlino in quel momento stanno scendendo in piazza per una manifestazione Fridays for Future. E la reazione di Greta - una che ha danneggiato la lotta contro il cambiamento climatico più di chiunque altro - scoppi a ridere di gusto. “Davvero c’è qualcuno che lo fa ancora?”, chiede incredula. Forse ride perché trova stupidi quei ragazzi, forse perché trova stupido fare ancora la stessa cosa quando si sa che non ha alcun effetto. Però ride.

Sul tavolo davanti a lei c’è una kefiah. Mentre gli altri sono rimasti al clima, lei è già a Gaza. Cambia la bandiera, non l’ansia della rivoluzione.

Un dubbio, Greta. Ma se adesso non ci resta che ridere della causa che difendevi ieri, chi ci assicura che domani non rideremo della causa che stai difendendo oggi?