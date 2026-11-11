Tunisi è qui

Sarà per l’età, che non ci garantisce avvenire. Sarà perché, pur essendo padri, non pensiamo che siamo noi a dover costruire il futuro dei figli (di solito diverso da quello che vogliono loro), sarà perché è da quando eravamo figli noi che ci dicono che il pianeta sta morendo (prima per colpa del freddo, poi del caldo, siamo cresciuti con Al Gore, figurati...), eh insomma, a noi il cambiamento climatico non fa né caldo né freddo. “Bravo, cazzo che battuta! Complimenti...”.

Ma no, per dire che il clima certo che sta cambiando. Ma non per colpa dell’uomo; e l’uomo non può nulla. È la Terra che fa e disfa per tutti noi.

“E perché ‘sto pistolotto?”. Perché - con lo stesso ritardo con cui gli scienziati arrivano a spiegarci il futuro - abbiamo letto l’intervista dell’altro giorno sulla Stampa a Luca Mercalli, climatologo e “divulgatore” (i veri negazionisti, ma della scienza). Beh: Mercalli con una frase che ha fatto titolo ha detto che “Tra vent’anni il clima della Pianura Padana sarà peggio di Tunisi”. Una cosa che sentiamo da vent’anni, da quando il presidente tunisino disse che avrebbe trasformato il suo Paese in un posto prospero e moderno, come la Pianura Padana.

Comunque, forse ha ragione Mercalli. Anzi, è persino ottimista. Siamo già come la Tunisia, non solo per il clima... Basta farsi un giro in Stazione centrale a Milano. Tra vent’anni il Sahara, semmai, sarà a Oslo.

E per il resto, non capiamo cos’ha la Tunisia che non va... Che razzisti. Ah. Poi ricordiamoci di avvertire anche i migranti climatici. Così fanno prima a non partire.