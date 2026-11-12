11 settembre, la memoria delle vittime italiane arriva a Palazzo Chigi: la bandiera consegnata al ministro Ciriani

Un tricolore per non dimenticare. A venticinque anni dagli attentati dell’11 settembre 2001, la memoria delle vittime italiane e italoamericane della tragedia di New York arriva a Palazzo Chigi. Oggi a Roma è stata consegnata al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani una speciale bandiera dedicata a coloro che persero la vita negli attacchi terroristici che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo intero.

Non una semplice bandiera commemorativa, ma un simbolo che raccoglie i nomi delle vittime di origine italiana e italoamericana. L’iniziativa si inserisce nel progetto indipendente e senza scopo di lucro realizzato da Giulio Picolli, presentato lo scorso settembre al Consolato italiano di New York in occasione del venticinquesimo anniversario della strage.

Il progetto nasce da un lungo lavoro di ricerca che ha permesso di ricostruire le identità di 411 vittime, attraverso registri ufficiali, fotografie, documenti e testimonianze dei familiari. Un percorso confluito nel sito nondimenticheremo.com e in una pubblicazione dedicata alle storie di chi perse la vita quel tragico giorno.

Tra gli elementi più significativi dell’iniziativa figura proprio il tricolore con i nomi delle vittime, ispirato alla statunitense “Flag of Honor”. Un modo per restituire un’identità a ciascuna delle persone uccise, andando oltre i numeri di una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea.

Con la consegna della bandiera a Ciriani, quel lavoro di memoria approda oggi anche nella sede del governo italiano. Perché dietro ogni nome impresso sul tricolore c’è una storia, una famiglia e una vita spezzata che merita di non essere dimenticata.