Alessio Butti: “Sui data center serve ordine”

Attenzione a che tipo di data center si costruiscono sul territorio: devono avere una strategicità pubblica, non tutti vanno considerati allo stesso modo. È il cardine della strategia nazionale sulle infrastrutture per l’intelligenza artificiale cui il governo sta lavorando, spiega da Palazzo Chigi il sottosegretario alla Trasformazione Digitale, Alessio Butti. Il senso è che la nuova corsa all’industrializzazione per la AI non deve avvenire in maniera disordinata.

Sottosegretario Butti, che criteri volete usare per distinguere le richieste di costruzione di nuovi data center? Servirà una legge?

«Un percorso parlamentare c’è già. La Camera ha approvato la legge delega sui data center a febbraio e il testo è ora all’esame del Senato. La proposta che vorrei portare in questo quadro è una classificazione basata su ciò che gli impianti fanno e sul valore che possono generare per il Paese».

Come sarà la classificazione?

«Immagino tre classi. La classe A per servizi digitali di uso quotidiano, dalla posta elettronica al cloud generalista, fino allo streaming. La classe B riguarda l’inferenza, cioè l’impiego di modelli di AI addestrati: un ospedale che analizza immagini radiologiche mantenendo il controllo dei dati, o una fabbrica che individua un difetto sulla linea di produzione. La classe C comprende le infrastrutture capaci di addestrare grandi modelli e di sostenere il supercalcolo più avanzato. È su questa capacità che dobbiamo crescere se vogliamo che imprese e ricercatori possano sviluppare modelli propri».

Quindi darete preferenza a questo tipo di data center?

«Uno stesso impianto può svolgere tutte e tre le funzioni. Prima di autorizzare nuovi data center, chiederemo ai proponenti progetti chiari: cosa verrà calcolato, chi controllerà i dati, quanta capacità sarà riservata alla ricerca italiana, quali ricadute occupazionali ci saranno e come verrà gestito l’impatto ambientale, inclusi il raffreddamento e il riutilizzo del calore».

Ci sarà un’autorità centrale che assegnerà i permessi?

«Il procedimento unico fa già capo all’autorità competente per l’autorizzazione integrata ambientale. La mia priorità è dare criteri comuni e assicurare che chi valuta un progetto abbia lo stesso quadro della rete, dei fabbisogni e degli investimenti previsti. Serve il coordinamento di Presidenza del Consiglio, Mimit e Ambiente (Mase), il contributo di Terna sulla rete e il coinvolgimento di Regioni e Comuni. E sulla capacità elettrica porrei una condizione semplice: chi ottiene una riserva di potenza deve rispettare tappe verificabili. Se il progetto si ferma, quella capacità deve poter tornare disponibile».

C’è un tema di consumo energetico da parte dei data center.

«Il problema è serio: le richieste di connessione alla rete elettrica sono passate da 30 gigawatt a fine 2024 ai 100 gigawatt di agosto 2026. Dobbiamo evitare che l’energia sottragga capacità a servizi strategici per il paese come sanità, sicurezza e trasporti per alimentare esclusivamente contenuti commerciali. Il lavoro con il ministro Pichetto Fratin parte da qui. Dobbiamo capire dove la rete può assorbire nuovi carichi, quali rinforzi servono e che cosa possono portare i singoli progetti in termini di nuova generazione, accumulo e flessibilità. Alcuni carichi di calcolo, per esempio, possono essere spostati nelle ore in cui c’è maggiore disponibilità di energia».

Puntate a distribuire così i data center anche al Sud?

«Assolutamente sì. Il centro-Sud ha grandi potenzialità. Calabria, Campania e Sicilia in particolare Palermo e Catania, hub per i cavi sottomarini , il Sulcis Iglesiente sono aree di grande interesse. La strategia nazionale serve proprio a valorizzarle».

Come si superano le preoccupazioni delle comunità locali?

«Ascoltando e rassicurando i cittadini e i sindaci, come è stato fatto in passato con le antenne 4G e 5G. Servono dati chiari e puntare al riutilizzo di aree industriali dismesse, spiegare se si riutilizza il calore prodotto. Lo sviluppo dei data center strategici deve essere concordato, distinguendolo da iniziative puramente speculative».