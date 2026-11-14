Avs lo mette alla gogna, Lo storico: “Dittatura. Ma all’inizio fu votata”

Pur di fare polemica politica la sinistra riesce a negare la storia. È quanto successo dopo le dichiarazioni pronunciate ieri dal presidente del Senato Ignazio La Russa nell’aula del Consiglio comunale di Milano durante l’iniziativa con le scuole «Giovani di sana e robusta Costituzione». La Russa ha affermato che «la volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia». «Chi si vuole ergere a giudice della volontà popolare è il più antidemocratico che esista - ha continuato il Presidente del Senato -. È come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e ci sono decisioni sbagliate quando lo dico io. No, non è così, bisogna accettare la volontà popolare, poi

sarà la Storia a dire se è giusto o sbagliato». Poi ha precisato: «C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà popolare, che è il valore più alto della democrazia». Ad attaccare La Russa è stato il leader di Avs Angelo Bonelli secondo cui: «è una falsificazione della Storia, grave in sé e ancora più grave perché pronunciata dalla seconda carica dello Stato davanti a ragazze e ragazzi. Il fascismo non è arrivato al potere con il consenso libero degli italiani. Ci è arrivato con lo squadrismo, con le sedi di partiti, sindacati e cooperative date alle fiamme, con la marcia su Roma e un incarico concesso dal re sotto la minaccia della violenza». Poi ha aggiunto: «ai giovani si deve la verità storica, non il revisionismo. La Russa chieda scusa agli studenti e a tutti gli italiani che hanno pagato con la vita la libertà di cui oggi gode anche lui. Chi presiede il Senato della Repubblica nata dall’antifascismo dovrebbe saperlo meglio

di chiunque altro». Sulla stessa falsariga il Pd di Milano secondo cui «La Russa minimizza la dittatura». Eppure, come ricorda a Il Giornale lo storico Andrea Ungari, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice «La Russa ha detto una cosa giusta che già aveva scritto Renzo De Felice nella sua biografia di Mussolini di cui non a caso ha intitolato un volume Gli anni del consenso».

«Se il fascismo ha raggiunto l’apice del consenso con la conquista dell’Etiopia - aggiunge Ungari - anche nelle elezioni del 1924 c’è un rapporto inviato dall’ambasciatore inglese in Italia a sua Maestà in cui si afferma che, fermo restando le violenze, il voto ottenuto dal fascismo è senza dubbio frutto del suo consenso. Stiamo certamente parlando di una dittatura ma anche in altre dittature come l’Urss esisteva un consenso popolare».