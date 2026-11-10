Dl Bollette, Meloni punzecchia la sinistra: “Da noi coraggio che ad altri è mancato”

“Il Decreto Bollette approvato ieri in Consiglio dei Ministri avrà un impatto significativo soprattutto sul costo dell’energia per le imprese”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post su Instagram, assicura risparmi fino a 210 mila euro l’anno per una grande impresa del settore agroalimentare e fino a 520 mila euro l’anno “per un’azienda che consuma più energia elettrica e ha una quota di autoproduzione, come può essere ad esempio una cartiera”.

Meloni spiega che il governo ha deciso di intervenire “sul meccanismo che fa salire i prezzi oltre il dovuto”. E aggiunge: “Quelle che abbiamo fatto sono scelte coraggiose, che intervengono su interessi consolidati e affrontano finalmente problemi che gli altri fingevano di non vedere”. Per il premier si tratta di un provvedimento i cui effetti, nel breve periodo, saranno contenuti per le famiglie, ma che “pone le basi per una progressiva riduzione del costo dell’energia per tutti”. Meloni, quindi, conclude: “Continuiamo su questa strada, con determinazione e senza scorciatoie, perché ridurre il costo dell’energia significa sostenere le nostre imprese, difendere il potere d’acquisto delle famiglie e rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo”.

Meloni, poi, è intervenuta nuovamente sul decreto Bollette al suo arrivo alla Fiera di Bologna per Eima: “Per il governo, abbassare il prezzo dell’energia è una priorità assoluta. Noi - ribadisce - siamo intervenuti sul meccanismo di formazione del prezzo”. Il premier ha, quindi riservato una stoccata all’opposizione che “è brava oggi, dall’opposizione, a parlare di quello che avremmo dovuto fare noi prima, ma io devo chiedere a loro perché non l’hanno fatto loro quando lo potevano fare, nei dieci anni che sono stati al governo della nazione, perché - sottolinea - se oggi noi abbiamo prezzi così alti dell’energia è anche perché forse, in passato, altri governi non hanno avuto il coraggio che questo governo sta dimostrando nell’intervenire su meccanismi che sono favorevoli per alcune realtà potenti”. Meloni, dunque, prima rivendica: “Ecco, questo coraggio ce l’ha avuto questo governo” e, poi, ringrazia Carlo Calenda e Azione che “si rendono conto del lavoro molto complesso che questo governo sta facendo per intervenire in modo il più possibile strutturale sul tema del prezzo dell’energia e ci sono dei partiti di opposizione che stanno dando una mano anche facendo le loro proposte che io ascolto volentieri”. Secondo Meloni, “il tema è talmente importante in questa fase con l’aumento strutturale dei prezzi dell’energia che definisce tutta la nostra inflazione o il grosso della nostra inflazione”. E ancora: “Al netto dell’aumento dei costi energetici, la nostra inflazione oscillerebbe tra il 2 e il 2,5. Sono dati diversi da quelli che registriamo, sono tutti legati al costo dell’energia”. Il presidente del Consiglio, quindi, conclude lanciando un invito a “chiunque voglia dare una mano”, ribadendo che “le sue proposte sono ben accette, ma stare lì solamente a sperare che non si riesca ad abbassare i prezzi, a tifare contro non mi sembra una buona strategia”.