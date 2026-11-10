EuroGiorgia: sì alla flessibilità

Il governo incassa il via libera europeo alla clausola di salvaguardia e apre il confronto parlamentare sulla manovra. L’Ecofin ha approvato l’attivazione della clausola nazionale (Nec) chiesta da Roma: nel 2027 e nel 2028 l’Italia potrà contare su una flessibilità fino allo 0,6% del Pil, metà per la difesa e metà per la sicurezza energetica.

«Salutiamo con soddisfazione l’approvazione della clausola di salvaguardia nazionale che ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato, salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche», ha commentato da Bruxelles il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (in foto), rivendicando «una battaglia italiana che sarà utile a tutti i Paesi europei che vorranno avvalersene». Sul fronte energetico, ha precisato, gli interventi «riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientament o energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici e la mobilità sostenibile». Per la difesa, la richiesta presentata a settembre consente di aumentare la spesa fino a 0,9 punti di Pil entro il 2028, partendo dall’1,3% del 2024, finanziando nuovi programmi di investimento, personale e anche gli acquisti con i prestiti europei Safe. La Commissione verificherà ex post le singole misure e Roma invierà aggiornamenti semestrali. «L’attuazione sarà un aspetto cruciale», ha avvertito Giorgetti, «sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità». Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ha attribuito il risultato alla «determinazione» con cui Giorgia Meloni ha portato avanti la richiesta.

Alla Camera, intanto, la Corte dei Conti ha giudicato la manovra «nel complesso, prudente», con un rialzo temporaneo del deficit, atteso al 3,4% del Pil nel 2027 e al 2,3% nel 2029, e ha apprezzato la «moderata ridistribuzione» a favore dei redditi da lavoro, della lotta alla povertà e della sanità, pur osservando che molti interventi valgono solo per il 2027 e che le coperture dovrebbero avere un carattere più strutturale.

Prudente anche per Cida, che rappresenta i dirigenti, ma «ancora poco orientata alla crescita»: la confederazione chiede di estendere lo scaglione Irpef del 33% almeno fino a 80mila euro e di affrontare il fiscal drag, e contesta la rivalutazione che penalizza le pensioni oltre quattro volte il minimo. Promossa invece da Confedilizia, che nella cedolare secca sui negozi e nella conferma dei bonus edilizi vede la scelta di «favorire, attraverso misure incentivanti, l’iniziativa dei proprietari immobiliari» e auspica che le norme siano confermate dal Parlamento.

L’Ance chiede invece di rivedere la rateizzazione in dieci anni dei crediti del Superbonus, salvaguardando almeno le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.

L’Ania, che per voce del direttore generale Andrea Bertalot ha illustrato le posizioni del presidente Giovanni Liverani, ricorda che il settore «non si è mai sottratto alle proprie responsabilità», con oltre 14 miliardi di imposte versate lo scorso anno, e chiede «un confronto urgente con il governo» sulle misure fiscali che lo riguardano: «Non chiediamo un trattamento di favore». Il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, riconosce l’attenzione dell’esecutivo ma avverte che il payback, salito a 2,4 miliardi nel 2025 e destinato a superare i 3 miliardi l’anno, «resta un tema strutturale enorme», e chiede di anticipare al 2027 l’aumento del tetto per gli acquisti diretti.