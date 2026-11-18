Ha fatto il giro del web ed è finita pure sui giornali la gaffe della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni (nella foto) sui «fratelli Pupiavati». L’esponente della Lega stava parlando nell’aula di Palazzo Madama lo scorso 4 novembre a margine del voto sul dl Cinema. Era già stata punzecchiata con garbo e ironia in Un giorno da pecora (Radiodue) il 10 novembre. Solo ieri, però, i giornali se ne sono accorti e hanno rilanciato la gaffe. Un caso? Secondo la diretta interessata non proprio. Infatti ieri le agenzie di stampa avevano battuto l’annuncio dell’introduzione, già a partire dal 2027, di nuovi strumenti di sostegno e finanziamento dedicati ai live club e agli spazi della musica dal vivo. «A pensare male si fa peccato - commenta Borgonzoni - però è curioso che una notizia che non è una notizia occupi le pagine dei giornali pur trattando un episodio di due settimane prima». Ed è altrettanto curioso che una notizia solida come l’annuncio sul sostegno ai live club non raccolga la pur minima eco sui media.

«Eppure i live club rappresentano un patrimonio culturale importante per il nostro Paese - ricorda la sottosegretaria alla Cultura -. Sono stati la fucina del nostro cantautorato e non solo. Su questo la sinistra non ha aperto bocca e i giornali si sono ben guardati da segnalare la cosa. Meglio parlare della gaffe sui fratelli Avati».

E sempre su questo «inciampo» la senatrice leghista ha qualcosa da aggiungere. «Per lavoro seguo il cinema da quasi dieci anni (il suo primo incarico come sottosegretaria con delega al Cinema risale al 2108 nel primo governo Conte, ndr). Le pare possibile che non sappia chi è Pupi Avati? O chi è suo fratello Antonio? - aggiunge Borgonzoni -.Mi ha chiamato lo stesso Pupi per scherzarci su».

L’esponente leghista rilancia l’ostracismo che da tempo il ministero della Cultura. «Prima, quando ci stava Franceschini al Collegio Romano - ricorda - nessuno si permetteva di fare le pulci al lavoro di ministro e sottosegretari. Ora invece è tutto diverso». E pensare, suggerisce la stessa sottosegretaria, che il decreto Cinema che ora attende soltanto i decreti attuativi per entrare in vigore, ridisegna completamente il comparto cinema. «Forse la sinistra soffre nel vedere altri fare cose che avrebbe voluto fare lei - sorride Borgonzoni -. Di sicuro soffre nel vedere fare qualcosa che venga ben visto da chi in quel settore ci lavora».